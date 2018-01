Fietsend door Amsterdam-Oost kocht ik onderweg een broodje kroket. Ik besloot dit tijdens het fietsen op te eten. Langs de Weespertrekvaart fietsend zag ik in de berm een appel liggen, die vakkundig werd uitgehold door een kraai. Ik dacht: wat vreemd dat hier zomaar een hele appel ligt. Even verder voelde ik een harde tik op mijn achterhoofd. Ik keek achterom en zag een kraai vlak achter mij fladderen en weer een duikvlucht nemen richting mijn hoofd. Om de kraai van me af te houden zwaaide ik met één arm boven mijn hoofd. Het dier bleef me echter achtervolgen en aanvallen, tot ik het resterende halve broodje kroket weggooide.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Insturen via ik@nrc.nl