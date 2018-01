Hof: Puigdemont heeft toestemming rechter nodig voor benoeming

Voormalig leider van Catalonië Carles Puigdemont kan alleen opnieuw regiopresident worden wanneer hij fysiek in het parlement aanwezig is om de eed af te leggen en hij hiervoor toestemming krijgt van een rechter. Dat heeft het Spaanse Constitutionele Hof zaterdag laten weten, meldt persbureau Reuters.

Puigdemont verblijft sinds afgelopen oktober in Brussel, omdat hij door Spanje wordt gezocht. Tegen Puigdemont en enkele oud-ministers van het voormalige regiobestuur is een arrestatiebevel uitgevaardigd vanwege rebellie, opruiing en misbruik van overheidsgeld. Reden is dat na het referendum in oktober de onafhankelijkheid van Catalonië werd uitgeroepen. Daarop werd de regioregering afgezet door het landsbestuur.

Installatie via videoverbinding

Het Constitutionele Hof - de hoogste juridische autoriteit in Spanje op het gebied van grondwettelijke zaken - reageert op de wens van de belangrijkste onafhankelijkheidspartijen in Catalonië. Zij hebben een meerderheid in het Catalaanse parlement en willen Puigdemont opnieuw als regiopresident.

Afgelopen maand werd daarover overeenstemming bereikt; Puigdemont is de enige kandidaat. De herverkiezing zou komende dinsdag, 30 januari, moeten plaatsvinden. Aanhangers van Puigdemont stellen dat hij via een videoverbinding geïnstalleerd zou kunnen worden, maar volgens het Hof is dit dus niet mogelijk.

Vrijdag liet de Spaanse regering al weten dat een voortvluchtige niet het hoofd van de regionale regering kan worden. Volgens Puigdemonts partij, Junts per Catalunya (Samen voor Catalonië), is er echter geen wettelijke basis om Puigdemont als regiopresident te weren.