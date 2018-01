Koploper PSV pakt drie punten in Enschede

In de Eredivisie heeft koploper PSV zaterdagavond een zwaarbevochten overwinning geboekt. In Enschede werd het tegen FC Twente 0-2. Vitesse won uit bij PEC Zwolle.

Voor PSV scoorden Hirving Lozano en Santiago Arias. Lozano kopte al in de vierde minuut zijn twaalfde treffer van dit seizoen binnen en mag zich nu weer alleen de topscorer van de Eredivisie noemen. PSV heeft nu aan kop van de ranglijst acht punten voorsprong op Ajax, dat zondag de traditioneel lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht speelt.

Trainer Gertjan Verbeek van FC Twente heeft helemaal niets met de manier waarop PSV voetbalt. “Dit is schijtbakkenvoetbal, het is niet om aan te gluren”, zei hij bij FOX Sports. “Ze speelden hartstikke laf.” Phillip Cocu, de trainer van PSV, had een heel andere visie op de wedstrijd: “We hebben nagelaten de wedstrijd vroeg te beslissen. Zeker het eerste half uur speelden we uitstekend. Natuurlijk gaat niet elke kans erin.”

Vitesse en Groningen

Vitesse won uit bij PEC Zwolle met 1-2. Voor de Arnhemmers maakte Bryan Linssen de eerste goal, in de 29ste minuut. Vervolgens maakte Mason Mount in de 75ste minuut een doelpunt uit een vrije trap.

FC Groningen speelde met 3-3 gelijk tegen Heracles Almelo. Tom van Weert bracht de thuisploeg in de 28ste minuut op een 1-0 voorsprong, waarna Jamiro Monteiro een paar minuten later scoorde voor Heracles. Vlak voor rust scoorde FC Groningen twee keer, via Jesper Drost en Mimoun Mahi.

Na rust maakte Vincent Vermeij de 2-0 voor Heracles en Robin Pröpper zorgde in de 78ste minuut voor de 3-3. Heracles houdt door het gelijkspel één punt voorsprong op FC Groningen.

NAC Breda tegen VVV-Venlo eindigde in 0-1. Het enige doelpunt werd gescoord door Lennart Thy, in de 73ste minuut. VVV won voor de derde keer in vier duels en stijgt naar de tiende plek op de ranglijst.