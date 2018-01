‘Fraude bij failliete zorginstelling Virenze’

Het bestuur van Virenze, de instelling voor geestelijke gezondheidszorg die in december failliet ging, heeft fraude gepleegd in de registratie van behandeluren. Dat zeggen oud-medewerkers van de instelling tegenover dagblad Trouw zaterdag.

In een interne mail uit 2017, ingezien door de krant, gaf baas Frans Kochen opdracht tot het bijschrijven van behandelminuten in de gewerkte uren van het jaar daarvoor. De opzet zou bedoeld zijn om meer declarabele uren te krijgen. Daarmee konden overige bedrijfskosten (uren die niet direct verband houden met het verlenen van zorg) mogelijk als ‘productieve tijd’ worden doorberekend aan zorgverzekeringen en gemeenten.

In de mail werd per patiëntnummer specifiek aangegeven hoeveel minuten extra moesten worden gerekend. De medewerkers noemen die werkwijze in Trouw fraude.

De voormalige ondernemingsraad van Virenze zegt tegen de krant dat het gaat om “grijs gebied”. Niet alle uren zouden correct worden weggeschreven door de werknemers, het verzoek van Kochen kan worden gezien “als een correctie” .

Veel patiënten, veel schuld

Virenze werd eind vorig jaar failliet verklaard. Volgens Trouw bedraagt de schuld nog 16 miljoen euro.

De bedrijfsvoering liep niet goed bij de behandelaar, lieten medewerkers en bestuurders eerder al weten aan dagblad De Limburger.

De ggz-instelling had dertig locaties verspreid in Nederland, met een hoofdkantoor Limburg. In deze klinieken was in totaal plaats voor tienduizend patiënten, zowel kinderen als volwassenen. De zorg voor deze patiënten is sinds januari overgenomen door twee andere instellingen.