Forum voor Democratie zet partijtop op lijst in Amsterdam

Thierry Baudet en Theo Hiddema, de twee Tweede Kamerleden van Forum voor Democratie, zijn lijstduwers van hun partij bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Ook andere vooraanstaande partijfunctionarissen hebben een (lage) plek gekregen op de Amsterdamse kandidatenlijst. Dat blijkt uit de lijst, die zaterdagavond bij een partijbijeenkomst op een bedrijventerrein in Amsterdam-West werd gepresenteerd.

Forum voor Democratie, dat vorig jaar met twee zetels in de Tweede Kamer kwam en sindsdien flink steeg in verschillende opiniepeilingen, doet bij de gemeenteraadsverkiezingen alleen mee in Amsterdam. In Rotterdam heeft de partij een ondersteunende alliantie met Leefbaar Rotterdam gesloten. De lijst in Amsterdam wordt aangevoerd door publiciste Annabel Nanninga.

Naast Victor van Schijndel, de nummer 3 op de lijst, heeft FvD nog een voormalige VVD-politicus aan zich verbonden: Peter van Kampen-Maij, een voormalige wethouder voor de VVD in het stadsdeel Zuidoost. Van Schijndel was in 2005 en 2006 Tweede Kamerlid voor de VVD.

Incident op Buikslotermeerplein

Bij de start van de campagne zaterdagmiddag in verschillende delen van de stad vond een incident plaats rond de nummer 6 op de lijst, de ondernemer Hemmie Kerklingh. Tijdens het folderen op het Buikslotermeerplein werd de 71-jarige Kerklingh belaagd door drie demonstranten die volgens Het Parool antifascistische leuzen riepen.

Kerklingh zei dat de drie personen, die hij omschreef als krakers, op hem en een collegafolderaar afrenden en zijn flyers door de lucht gooiden. Hij was bang, deinsde een meter of 20 achteruit en riep „Help, mensen!” Toen kwamen mensen te hulp en renden de belagers weg. Kerklingh is doorgegaan met folderen. Hij is van plan maandag aangifte te doen bij de politie.

Partijleider Baudet noemde de aanval „een duidelijk geval van de intolerantie van links”. Hij riep in zijn toespraak ’s avonds op de partijbijeenkomst de leiders van PvdA, SP en GroenLinks op om zich van het incident te distantiëren. In maart, drie dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen, is er een demonstratie aangekondigd tegen „racistische partijen”, waarbij de organisatoren ook Forum voor Democratie rekenen. Lokale lijsttrekkers van onder meer GroenLinks en de PvdA hebben gezegd aan deze demonstratie te willen deelnemen.

Duizend extra politieagenten

Forum-lijsttrekker Nanninga ontvouwde zaterdag ook haar verkiezingsprogramma, geformuleerd in een tienpuntenplan. De partij wil onder meer duizend extra politieagenten voor Amsterdam, de toeristenbelasting verdubbelen om „meer hoogwaardig toerisme aan te trekken” en het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Purmerend.

Ook moet er een nieuw woningbeleid komen, waarbij verpleegkundigen, politiemensen en leerkrachten voorrang krijgen bij de toekenning van sociale huurwoningen, „in plaats van statushouders”. „Het wordt tijd om terug te vechten”, zei Nanninga in haar toespraak voor een paar honderd partijleden.