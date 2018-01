Dode schietpartij Amsterdam is 17-jarige stagiair

Het dodelijke slachtoffer van de schietpartij vrijdagavond in Amsterdam is een 17-jarige jongen. Dat heeft de politie zaterdag laten weten. Het slachtoffer was niet bij de politie bekend. Een team van tientallen specialisten is op de zaak gezet.

De schietpartij vond plaats in een wijkcentrum op Wittenburg, een van de Oostelijke Eilanden. Het dodelijke slachtoffer was als stagiair aan het werk in het buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat, meldt de politie. Waarom hij werd neergeschoten is voor het onderzoeksteam “nog geheel onduidelijk”. Datzelfde geldt voor de 20-jarige vrouw die gewond raakte aan haar benen. Zij liep eveneens stage en beiden waren aan het werk achter de bar.

Een tweede gewonde, een 19-jarige man, is afgelopen nacht geopereerd en is buiten levensgevaar. Hij raakte bij een eerdere schietpartij, eind november 2017 op de Leeuwenwerf in Amsterdam, iets verderop, ook gewond. Dit slachtoffer is wél bij politie en justitie bekend.

Kogelgaten

Volgens het onderzoeksteam van de politie is het “een wonder” dat er geen andere aanwezigen zijn getroffen bij de schietpartij. Er waren op dat moment veel kinderen aanwezig. Op meerdere plekken in het buurthuis zijn kogelgaten gevonden. De recherche heeft sterke aanwijzingen dat de schutters gericht op zoek waren naar een of meerdere personen. Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de daders een naam of namen riepen. Hier wordt verder onderzoek naar gedaan.

De politie stelt dat van de daders “niet veel bekend” is. Het vermoeden is dat ze zijn gevlucht met een zwarte BMW. Vermoedelijk is het deze auto die even later in brand vloog in Amsterdam-Zuidoost. De brandweer kon volledig uitbranden voorkomen en het voertuig is voor sporenonderzoek meegenomen. De politie hoopt dat getuigen van de schietpartij zich melden.

Protest van buurtbewoners

De Amsterdamse waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) begrijpt “de onrust en angst die zijn veroorzaakt door deze meedogenloze schietpartij, zeker omdat er zo veel kinderen aanwezig waren in het jongerencentrum”. Dat stelt hij in een verklaring, meldt het ANP. Van Aartsen:

“Alle aanwezigen en getuigen die hulp verlangen, krijgen dat ook. Dit soort vuurwapengeweld is een zeer ernstige verstoring van de openbare orde. Amsterdammers moeten zich veilig voelen in hun eigen buurt.”

Van Aartsen wil met de politie en het Openbaar Ministerie overleggen over maatregelen om de veiligheidssituatie in de wijk te verbeteren.

Er zijn namelijk vaker incidenten, bevestigt buurtvrijwilliger Wim Pelt tegenover NRC. Hij was zaterdag medeorganisator van een protest tegen het geweld van vrijdagavond. Dat begon met een bijeenkomst voor een kerk in de wijk, waar volgens Pelt honderd tot tweehonderd mensen op afkwamen. “Een stukje verderop stonden ook nog buurtbewoners, vooral Marokkaanse moeders”, vertelt Pelt. “We wilden gewoon meteen uiting geven aan onze woede.” Een aantal mensen nam kort het woord, onder wie Pelt zelf. “Ik heb daar gezegd dat we geen wraak willen, dat is op dit moment het allerbelangrijkste.”

Vervolgens was er een bijeenkomst in een buurthuis - een ander dan waar de schietpartij plaatsvond. “De bedoeling was om daar te discussiëren”, zegt Pelt, “maar de situatie werd op een gegeven moment vrij naar. Dat gebeurde toen een man het woord nam en hij bij anderen de indruk wekte dat hij de Marokkanen overal de schuld van wilde geven.” De bijeenkomst in het buurthuis trok volgens Pelt ongeveer driehonderd mensen. Ook medewerkers van Slachtofferhulp waren hier aanwezig.

‘Buurt is geen getto’

Wim Pelt is ‘buurtvader’ en spreekt daardoor naar eigen zeggen veel met jongeren in de wijk. Het mag er dan vaker onrustig zijn, de buurt is volgens Pelt “zeker geen getto”. Wel pleit hij al tijden voor betere faciliteiten voor jongeren. Zo kun je geweld misschien wel deels voorkomen, denkt Pelt. “Er is weinig voor jongeren in deze buurt, dus gaan ze rondhangen op straat.” Sommigen daarvan rollen volgens Pelt op die manier in de criminaliteit. “Het zijn vaak jongeren die weinig vooruitzichten hebben.”

Pelt kwam het 17-jarige slachtoffer weleens tegen: “Dan gaven we elkaar een boks of een hand. Hij was een aardige, gewone jongen. Ik weet niet waarom ze hem hebben gepakt, het leek een klassieke liquidatie.” Stadszender AT5 sprak met een buurman van het dodelijke slachtoffer. Volgens hem was de jongen “een behulpzame, lieve, lachende jongen. Hij studeerde, liep stage en deed vrijwilligerswerk”.

‘Grimmige sfeer’

Na de schietpartij ontstond vrijdagavond in de omgeving een “grimmige sfeer”, liet NRC-verslaggever Jan Meeus weten. Er waren veel jongeren op straat.