Zesmaal zoveel hartaanvallen bij mensen met griep

Mensen met echte griep (influenza) hebben in de week van hun ziekte een flink verhoogd risico op een hartaanval. Die kans is in de griepweek zes keer zo groot als in het voorafgaande of volgende jaar. Ook andere luchtweginfecties vergroten de kans op een hartinfarct, maar minder – met ongeveer een factor 2 of 3. Dat schrijven Canadese onderzoekers in een donderdag uitgekomen artikel in The New England Journal of Medicine.

Waar griep heerst zien artsen meer hartaanvallen. Dat is in de jaren dertig van de vorige eeuw voor het eerst opgemerkt. Onderzoek ernaar is echter van twijfelachtige kwaliteit. Toch wordt het jaarlijkse aantal griepdoden vastgesteld door in de overlijdensstatistieken te kijken naar extra sterfte boven op de normale seizoensvariatie (Eurosurveilance-artikel griepseizoen 2016-2017). Over reeksen van jaren is aangetoond dat er vooral extra veel mensen sterven als er griep is. Ook erg koud weer en andere infectieziekten zijn oorzaken van extra sterfte.

Risicofactoren

Het is dus belangrijk om goede risicofactoren te kennen en daar wilden de Canadezen aan bijdragen met hun onderzoek. Uit de gegevens van de ziektekostenverzekering in Ontario haalden ze de uitslagen van afgenomen tests voor influenza en andere infectieziekten en de gegevens over hartaanvallen. In zeven jaar tijd waren er 332 mensen die in het jaar voor, of het jaar na hun bewezen influenza een hartaanval kregen. Bij twintig mensen kwam de hartaanval in die ene week na de test, toen ze griep hadden. De helft van die mensen was 77-plus. Het waren mensen met een flinke kans op een hartaanval: vaak met diabetes of hoge bloeddruk, of al hartpatiënt.

De mensen die een tegen influenza beschermende griepprik hadden gehaald, hadden in dit onderzoek net zoveel kans op een hartaanval als de ongevaccineerde mensen. Toch concluderen de onderzoekers dat dit resultaat, in combinatie met ‘eerder onderzoek’, een ondersteuning is voor het advies aan 65-plussers om jaarlijks een griepprik te halen.

Voor dat eerdere onderzoek verwijzen ze echter naar een strenge beoordeling (een Cochrane Review uit 2015) van al het onderzoek naar influenzavaccinatie en hartaanvallen. De conclusie daarvan is dat er „onvoldoende bewijs” is dat influenzavaccinatie hartziekten voorkomt. Sterker nog, die conclusie werd vorig jaar door Deense en Zweedse onderzoekers als argument gebruikt om een groot onderzoek te beginnen naar de vraag of influenzavaccinatie een volgende hartaanval voorkomt. De eerste resultaten daarvan laten nog ruim een jaar op zich wachten.