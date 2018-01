Overgewicht ‘Ik heb gezegd dat ze echt moet afvallen’ Een vrouw van 30 met een BMI van 35, ernstig overgewicht, en PCOS ( polycysteus-ovariumsyndroom, kleine cysten in de eierstokken waardoor er geen of een onregelmatige eisprong is). Ze krijgt hormonen om de cyclus op gang te brengen, maar dat heeft niet geholpen. Ze is tijdens de behandeling ook nog aangekomen. Goddijn: „Ik heb tegen haar gezegd dat ze nu echt moet afvallen. Diëtist, sportschool, het maakt niet uit hoe, als ze maar afvalt.” Nee, er is in het AMC geen strikte BMI-grens als voorwaarde voor behandeling. Maar: „Bij sommige heel dikke vrouwen kun je de eierstokken niet eens op de echo zien, en dan houdt de behandeling wel op.”

Man in Namibië ‘Ze kan ook spontaan zwanger worden’ Een vrouw van 38 met een partner in Namibië, onduidelijk hoe vaak ze elkaar zien en of ze genoeg seks hebben. Maar zij wil graag zwanger worden, nu het nog kan, in Namibië is ze al een paar keer geïnsemineerd. De vrouw wil dat het AMC de behandeling overneemt en zaad van haar partner invriest, om meer kansen te creëren. Gaat het AMC dat doen? Goddijn: „Ik verwacht van wel. Maar het zou me niet verbazen als ze spontaan zwanger wordt. Toen ze wegging zei ik dat ze ons altijd mocht bellen met een positieve zwangerschapstest. Dat vinden wij óók heel leuk.”

Gestopt met de pil ‘Er zit een ander probleem onder’ Een vrouw van 27 met PCOS die wil weten of ze kinderen kan krijgen. Ze heeft een partner en is bijna een jaar geleden gestopt met de pil, maar de menstruatie is tot nu toe uitgebleven. Ze maakt zich ook zorgen over andere mogelijke gevolgen van PCOS: overgewicht, overmatige beharing en insulineresistentie. Het advies is hormonen te slikken. Fauser: „Twintig jaar geleden waren we alleen bezig met de vraag: hoe krijgen we deze vrouwen zwanger. Met de kennis van nu zeg ik: we hadden oogkleppen op. PCOS is een uiting van een onderliggend probleem dat we nog niet goed kennen. Er is een samenhang met hoge bloeddruk en andere hart- en vaatziekten, ook later in het leven.”

Tumor ‘Misschien gaan we weefsel invriezen’ Een vrouw van 33 met een nog onbekende tumor, waarschijnlijk uitgaande van de eierstokken. De oncoloog heeft haar doorgestuurd met de vraag of en hoe haar vruchtbaarheid behouden kan blijven. Goddijn: „Als het echt eierstokkanker is, kunnen we geen eicellen invriezen, want dan moeten we in de ovaria prikken en ben je bang voor de verspreiding van kankercellen. We kunnen ook geen eierstokweefsel invriezen, want als je dat later terugplaatst, kun je ook de kanker weer terugbrengen.” Ze wil wel overwegen eierstokweefsel in te vriezen en dan later proberen daar onrijpe eicellen uit te verzamelen en op te kweken. Nu is die techniek nog niet beschikbaar.

Boven de 45 jaar ‘Vrouwen worden liever jong zwanger’ Twee vrouwen van boven de 45 die zwanger willen worden met de nog ongebruikte embryo’s die ze in de vriezer van het AMC hebben liggen. De embryo’s zijn gemaakt in een eerder IVF-traject. Goddijn: „Dat hebben we niet eerder gedaan, bij vrouwen van die leeftijd, maar we gaan het nu wel doen. Het protocol is klaar.” Verwacht zij op korte termijn meer vrouwen van deze leeftijd die (weer) zwanger willen worden? „Tot nu toe neemt het geen hoge vlucht. En vrouwen willen het ook liever niet. Ze worden liever op jongere leeftijd zwanger.”

Vervroegd in de overgang ‘Zeer ingrijpende aandoening’ Een vrouw van 30 die vervroegd in de overgang lijkt te zijn en zich moet voorbereiden op onvruchtbaarheid. Alleen met eiceldonatie zal ze misschien kinderen kunnen krijgen. Ze durft er niet over te praten met haar vriend, de relatie is nog pril. Fauser: „Vervroegde overgang komt voor bij ongeveer één procent van de vrouwen, veel minder dan PCOS, maar het is zeer ingrijpend. De hele gezondheid, fysiek en psychisch, heeft eronder te lijden.” Voor Fauser is het lijden van vrouwen die zelf geen eicellen (meer) produceren de reden geweest om een eicelbank te beginnen. Probleem: het aanbod van eicellen blijft ver achter bij de vraag. Vrouwen die het kunnen betalen wijken uit naar commerciële klinieken in het buitenland.

