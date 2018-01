Vier mannelijke presentatoren BBC leveren salaris in

Vier mannelijke presentatoren van de Britse publieke omroep BBC zijn akkoord gegaan met een verlaging van hun salaris. Dat meldt de BBC vrijdag. Hoeveel ze precies inleveren is nog onduidelijk. De beslissing komt voort uit aanhoudende discussie over gelijke beloning van mannen en vrouwen bij de omroep.

De laatste controverse betreft het terugtreden van Carrie Gracie als correspondent in China. Ze keerde terug naar het Verenigd Koninkrijk omdat ze het oneerlijk vond dat ze minder verdiende dan haar mannelijke collega’s op vergelijkbare posten in andere delen van de wereld. Zelfs met een haar aangeboden salarisverhoging van 33 procent zou ze nog minder verdienen.

Tweederde man

In juli 2017 publiceerde de BBC voor het eerst welke werknemers per jaar meer dan 150.000 pond (171.000 euro) verdienen. Tweederde van degenen op de lijst is man. Gracie kwam er niet op voor, twee vergelijkbare mannelijke collega’s wel. Zo werd bekend dat VS-correspondent Jon Sopel tussen de 200.000 en 250.000 pond krijgt en Midden-Oosten-correspondent Jeremy Bowen tussen de 150.000 en 200.000 pond.

Sopel is een van de vier BBC’ers van wie het salaris nu omlaag gaat. De anderen zijn Jeremy Vine, presentator van Radio 2 (salaris: tussen de 700.000 en 750.000 pond), John Humphrys, presentator van Today (salaris: tussen de 600.000 en 650.000 pond) en Huw Edwards, presentator van BBC News (salaris: tussen de 550.000 en 600.000 pond).

Humphrys en Sopel kwamen onder vuur te liggen nadat een opname naar buiten was gekomen waarin ze grappen maakten over Gracie. In hun onderonsje ging het, volgens critici op laatdunkende wijze, over hoeveel geld ze bereid waren af te staan om Gracie te behouden.

Discriminatie

De BBC-werknemer die het meest verdient is radiopresentator Chris Evans, die voorheen ook autoprogramma Top Gear presenteerde. Hij ontvangt zo’n 2,2 miljoen pond per jaar. De vrouw die het meeste salaris krijgt is Claudia Winkleman. Zij presenteert onder meer The Great British Sewing Bee - een modevariant The Great British Bake Off - en krijgt jaarlijks tussen de 450.000 en 500.000 pond.

Het Britse parlement doet onderzoek naar betalingsongelijkheid bij de BBC. Eerder werden er al andere onderzoeken naar gedaan. Uit een daarvan bleek dat mannen gemiddeld 9,3 procent meer verdienen dan vrouwen. Het nationale gemiddelde is 18,1 procent. Een ander onderzoek wees uit dat er “geen sprake is van systematische discriminatie op basis van sekse”.