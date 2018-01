Turkse docenten eindigen lange hongerstaking

Twee Turkse docenten zijn op vrijdag gestopt met een hongerstaking van bijna elf maanden, meldt persbureau Reuters. Nuriye Gülmen en Semih Özakça stopten met eten uit protest tegen hun ontslag. Ze groeiden uit tot symbool van de protestbeweging tegen de regering van president Erdogan. Een noodcommissie, opgericht om de beslissingen van de regering na de mislukte coup te evalueren, oordeelde dat ze hun banen niet terugkrijgen.

Het feit dat er naar hun zaak werd gekeken, voelt als een overwinning voor de hoogleraar literatuur Gülmen en de basisschooldocent Özakça. Zij stappen nu naar de rechter, aldus Gülmen.

“We hebben genoten van ons verzet en voelden ons elke dag meer vrij. Dit verzet heeft onze eer gered.”

Het ontslag van beide docenten was onderdeel van de massale zuivering sinds de mislukte coup om de regering van president Erdogan omver te werpen. Sinds juli 2016 heeft de Turkse overheid meer dan 150.000 ambtenaren geschorst of ontslagen. Veel van hen zijn aanhangers van de geestelijke Gülen, die achter de coup zou zitten, of worden vanwege hun Koerdische achtergrond of linkse politieke sympathieën beschouwd als vijanden van de staat.

Water, kruidenthee, suiker en zout

Na 75 dagen hongerstaking werd Gülmen gearresteerd door de Turkse politie en later schuldig bevonden aan lidmaatschap van de terroristische groepering DHKP-C. De 35-jarige docent werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en drie maanden. In afwachting van hoger beroep werd ze vrijgelaten. Gülmen ontkent de beschuldigingen. De Turkse overheid gaf geen redenen voor het ontslag van de 28-jarige Özakça.

Een groep dokters liet vorige week al weten dat de beide hongerstakers grote gezondsproblemen hadden. In de afgelopen 324 dagen hebben ze geleefd op een dieet van water, kruidenthee, suiker en zoutoplossingen. Gülmen woog 59 kilo voor de hongerstaking en is nu slechts 34 kilo, Özakça heeft ongeveer 40 kilo verloren: van 86 kilo naar 45 kilo.