‘Trump wilde speciaal aanklager Mueller ontslaan’

Donald Trump zou in juni 2017 van plan geweest zijn de speciaal aanklager in het Ruslandonderzoek te ontslaan. Dat meldt The New York Times op basis van anonieme bronnen in het Witte Huis. Het ontslag van Robert Mueller vond geen doorgang omdat de hoogste juridisch adviseur van het Witte Huis, Donald McGahn, dreigde op te stappen als Trump z’n plan zou uitvoeren, schrijft de krant.

Robert Mueller werd in mei 2017 aangesteld om het onderzoek te leiden naar de mogelijke beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen door Rusland. Onderdeel van dat onderzoek is in hoeverre Trump en zijn team daarbij met de Russen hebben samengewerkt. Trump heeft dat altijd ontkend.

Mueller onderzoekt ook of Trump heeft geprobeerd de rechtsgang dwars te zitten door FBI-directeur James Comey te ontslaan. Comey had Trumps nationaal veiligheidsadviseur Michael Flynn op de korrel wegens contacten met hooggeplaatste Russen, maar Trump vroeg Comey zijn onderzoek te staken. Toen Comey dat weigerde werd hem de wacht aangezegd door Trump.

‘Belangenconflicten’

Vanwege het onderzoek naar mogelijke obstructie zou Trump volgens The New York Times hebben betoogd dat Mueller last had van drie belangenconflicten. Mueller zegde in 2011 zijn lidmaatschap op van een Trump-golfclub in Virginia vanwege onenigheid over het lidmaatschapsgeld. Daarnaast werkte hij voor een advocatenbureau dat Jared Kushner ooit vertegenwoordigde. Kushner is de schoonzoon en adviseur van Trump. Ook had Mueller een dag voordat hij als speciaal aanklager werd aangesteld een gesprek om opnieuw directeur van de FBI te worden.

Donald McGahn zou hebben geweigerd het ministerie van Justitie te verzoeken Mueller te ontslaan. Volgens de juridisch adviseur van het Witte Huis zou zo’n beslissing catastrofale gevolgen hebben voor Trumps presidentschap.

Verhoor onder ede

Over het mogelijke voornemen van Trump om Mueller te ontslaan doen al langer verhalen de ronde, maar het Witte Huis heeft die altijd ontkend. Sinds Trump in juli advocaat Ty Cobb aanstelde om contact te onderhouden met Mueller, zou de president zijn toon hebben gematigd. Cobb vindt dat meewerken met Mueller de beste manier is om de beschuldigingen van samenwerking met Rusland uit de weg te helpen.

Recent heeft Trump gezegd dat hij denkt dat Mueller hem “eerlijk zal behandelen”. Deze week zei Trump ook dat hij bereid is onder ede verhoord te worden door Mueller. Mogelijk gebeurt dat binnen enkele weken al.