Toppers zonder naam

De PVV claimt dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen alleen meedoen in die gemeenten waar het ze lukt om „een fatsoenlijke lijst met kandidaten” bij elkaar te krijgen. Dat dit criterium nogal rekkelijk is bleek al in Rotterdam en Den Haag en wie de deze week gepresenteerde lijst in Arnhem bekijkt weet helemaal dat het onzin is. Juist omdat ik er geboren en getogen ben, maar het kan ook komen doordat ik een seizoenkaart bij Vitesse heb, weet ik dat het ook in mijn lievelingsstad niet allemaal goud is wat er blinkt. Als je er behoefte aan hebt hoef je niet echt ver te reizen om iets doms te horen.

Helemaal niet erg, maar je moet ze geen verantwoordelijkheden willen geven.

Van de kandidatenlijst van de PVV moest ik huilen. Het was beledigend, bovendien. Denken ze in Venlo soms dat we achterlijk zijn?

De presentatie van de kandidaten ging per tweet.

Eerst was er een aanval van Geert Wilders op een school voor asielkinderen in Arnhem-Zuid, die tot zijn ergernis het predicaat ‘excellent’ had gekregen – ‘Hebben ze de gelukszoekers ook de kortste route naar de grens geleerd? #wegwezen #NederlandIsVanOns’ – waarna hij een foto van een lijst met Arnhemse ‘toppers’ stuurde.

Mannen zonder achternaam in slecht zittende pakken, die op last van kandidatenscout Marjolein Faber alle informatie over zichzelf op het internet hadden geprobeerd te wissen. En een vrouw, Margareth Alberda, bij wie dat niet ging omdat ze te bekend is als medium, ze bezit de gave om met overledenen te communiceren.

De Gelderlander deed onderzoek. Over lijsttrekker Coen Verheij schreef de krant dat hij „een technische achtergrond” heeft (hij werkt bij Besselink Electro) en dat hij op het internet naar video’s van „vage stromingen” kijkt. Marjolein Faber prees hem aan als „geboren en getogen Arnhemmer” en „ras-PVV’er”.

„Hij denkt goed na, ziet er netjes uit en blijft rustig.”

Van de andere kandidaten wist de krant de achternamen te achterhalen, er zaten een freelance-stamboomonderzoeker, een ex-chefkok en een medewerker van Blokker tussen.

De vraag kwam op of het in andere plaatsen dan Arnhem nu echt niet mogelijk was om ook zo’n lijst met toppers samen te stellen.

De echte reden dat de PVV in Arnhem meedoet is niet omdat daar zoveel politiek toptalent zit, of Coen van Besselink Electro moet in de campagne heel verrassend uit de hoek komen, maar omdat er een burgermeester met een dubbel paspoort zit.

Een Marokkaan, eentje die nogal wat aandacht rondom zichzelf organiseert bovendien. Kortom: de ideale vijand, iemand die je bijvoorbeeld een school voor asielzoekers en alles met islam in de schoenen kunt schuiven.

Arnhemmers, jullie worden gebruikt door iemand met een technische achtergrond, een ex-chefkok, een medium en een medewerker van de Blokker. Jullie verdienen beter.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.