Tientallen doden bij brand ziekenhuis Zuid-Korea

Bij een brand in een ziekenhuis in de Zuid-Koreaanse stad Miryang zijn in de nacht van donderdag op vrijdag zeker 37 mensen omgekomen. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Daarnaast zijn er 125 mensen gewond, van wie er veertien ernstig aan toe zijn.

In eerdere berichten werd gesproken over 41 doden, maar dat aantal is naar beneden bijgesteld. Desondanks gaat het om de dodelijkste brand in Zuid-Korea in tien jaar tijd.

De brand ontstond om half acht ‘s ochtends plaatselijke tijd in een achterkamer van de spoedeisende hulp van het Sejong-ziekenhuis, waar voornamelijk ouderen worden behandeld. Volgens de directeur van het ziekenhuis was er geen sprinklerinstallatie aanwezig. Dat zou wettelijk ook niet nodig zijn in een ziekenhuis van die grootte, aldus de directeur.

Een woordvoerder van de plaatselijke brandweer zei dat de brand binnen enkele uren grotendeels was geblust. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is. De brandweer heeft een kleine honderd mensen uit het verzorgingstehuis dat achter het ziekenhuis ligt overgebracht naar een andere locatie.

Vorige maand kwamen in Zuid-Korea bij een brand in een fitnesscentrum in Jecheon 29 mensen om. Een groot deel van hen kwam in de sauna vast te zitten. Volgens het nationale orgaan dat de brandweer controleert was die brand de ergste in negen jaar tijd. Enkele dagen na de brand zou de olympische vlam in Jecheon arriveren, maar dat werd afgelast.

In Zuid-Korea is na die en enkele andere branden discussie ontstaan over de veiligheidsmaatregelen in het land. President Moon heeft een vergadering ingelast vanwege de ramp en beloofd de slachtoffers met “alle mogelijke maatregelen” te helpen.