Poolse lagerhuis: celstraf bij term ‘Poolse concentratiekampen’

Een nieuwe wet die vrijdag door het Poolse parlement is aangenomen, stelt gevangenisstraffen in voor het gebruik van termen als ‘Poolse vernietigingskampen’. Dat melden internationale persbureaus.

Auschwitz of Sobibór aanduiden als ‘Poolse concentratiekampen’ is controversieel. Volgens de conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) ontstaat door gebruik van de term de indruk dat Polen medeverantwoordelijk is voor de Holocaust.

Wie de verwijzing toch gebruikt, riskeert voortaan een straf, die kan oplopen van een geldboete tot drie jaar cel. Volgens critici is de nieuwe regelgeving een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en wetenschappelijk debat.

De wet kreeg vrijdag 279 stemmen voor en 130 stemmen tegen in het lagerhuis. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Poolse senaat en president Andrzej Duda.

Hoewel men binnen het land bedacht is op de controverse, wordt de verwijzing in de buitenlandse pers wel gebruikt. In 2012 gebruikte de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama de term tijdens een staatsbezoek aan Polen. Hoe de wet gehandhaafd wordt is nog niet duidelijk.