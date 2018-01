Politie Amsterdam schiet man dood na steekincident

De Amsterdamse politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een man doodgeschoten die vermoedelijk een andere man tijdens een ruzie had neergestoken. In een verklaring schrijft de politie dat “een en ander” plaatsvond kort na middernacht in een woning in het centrum van de stad. Details over het incident zijn verder niet bekendgemaakt.

De twee mannen werden allebei gereanimeerd. De neergeschoten man overleed in de woning aan de Nieuwezijds Voorburgwal. Het andere slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij volgens een politiewoordvoerder “de komende tijd nog wel zal blijven liggen”. Wat voor verwondingen de neergestoken man heeft opgelopen, wil de politie niet zeggen. Ook is de identiteit van de twee mannen nog niet vastgesteld.

Drie doden in 2017

De Rijksrecherche stelt onderzoek in naar het incident, zoals bij vuurwapengebruik door agenten gebruikelijk is. De politie was in 2017 betrokken bij 23 schietincidenten met doden of gewonden tot gevolg. Dat jaar kwamen drie mensen door een poliekogel om het leven. In hoeveel gevallen het vuurwapengebruik onrechtmatig was, kan een woordvoerder van het Openbaar Ministerie niet zeggen.

Het aantal dodelijke schietincidenten fluctueert de afgelopen jaren. In 2016 gebruikte de politie 34 keer een vuurwapen met 4 doden en 33 gewonden tot gevolg. Een jaar daarvoor viel er bij dertig incidenten geen enkel dode.