Relletjes in supermarchés om goedkope chocopasta

Franse media en consumenten lijken op hol geslagen door een actie van Intermarché. De keten bedacht een driedaagse afprijzing op de grote potten van Nutella, van 70 procent. Gevolg: een ware stormloop op de schappen in de filialen die meedoen met de actie, op meerdere locaties in Frankrijk.

Op donderdag, de eerste dag van de actie, moest de politie er zelfs aan te pas komen in een Intermarché in de noordelijke stad Ostricourt. Volgens de krant Le Parisien gingen klanten elkaar daar te lijf.

De lokale krant Le Progrès schrijft dat winkelmedewerkers opzij werden geduwd. Een klant vertelt aan de krant: “Mensen reageerden als wilden. Een vrouw werd aan haar haren getrokken, een ander had een bebloede hand.”

In sommige filialen zijn inmiddels maatregelen genomen. In een winkel in Toulouse mogen klanten allemaal maar één pot kopen. In andere winkels is vrijdag al geen Nutella meer te krijgen. De actie loopt tot zaterdag.

La chasse aux pots de #Nutella en promotion se poursuit dans les #Intermarché comme ici à côté de #Toulouse ce matin : pour éviter les débordements, la distribution est désormais organisée et les clients sont "rationnés" à un pot par personne 😢😢😢😢 pic.twitter.com/k3WXpObho2 — La Dépêche du Midi (@ladepechedumidi) January 26, 2018

Ferrero, het bedrijf achter Nutella, heeft laten weten de afprijzing en de gevolgen te betreuren. In een verklaring aan persbureau AP zegt het bedrijf zich te distantiëren van Intermarché.