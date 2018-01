Opnamestop eerste hulp Radboudumc om ICT-storing

Het Radboudumc in Nijmegen heeft op vrijdagmiddag besloten om de spoedeisende hulp te sluiten en geen nieuwe patiënten meer op te nemen. De oorzaak is een storing in het netwerk. De storing is nog niet opgelost. Het ziekenhuis houdt er rekening mee dat de opnamestop voortduurt tot zaterdagochtend. Volgens een woordvoerder is er geen aanleiding om te denken aan een cyberaanval.

Door de storing functioneren diverse ICT-systemen niet of minder goed. “Veel processen, zoals de labuitslag, zijn gedigitaliseerd en moeten nu met de hand worden uitgevoerd”, aldus de woordvoerder. Verder is het electronisch patiëntendossier niet beschikbaar en heeft ook de apotheek problemen. Daarom verzoekt het ziekenhuis om niet de apotheek van het ziekenhuis te bezoeken. Het Radboudumc beklemtoont dat de zorg voor de patiënten die op dit moment zijn opgenomen is gewaarborgd.

Patiënten kunnen terecht in omliggende ziekenhuizen

De storing werd begin van de middag vastgesteld in het ziekenhuis. Het besluit om de eerste hulp te sluiten is niet “lichtvaardig genomen”, aldus de woordvoerder. Het is voor het eerst in de geschiedenis van het ziekenhuis uit Nijmegen dat ze hiertoe overgaan.

Volgens de woordvoerder kon op vrijdag alle zorg gegeven worden zoals was gepland, maar wilde het ziekenhuis het “niet op de spits gaan drijven”. Met omliggende ziekenhuizen zoals het CWZ in Nijmegen is contact om patiënten door te verwijzen.