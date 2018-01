Nog geen minuut op de wereld

De Franse fotograaf Christian Berthelot (1976) fotografeerde van 2013 tot 2016 baby’s enkele seconden nadat ze via een keizersnede ter wereld waren gekomen. Inspiratiebron was de geboorte van zijn eerste kind, ook via een medische ingreep, vertelde Berthelot in een interview. „Toen ik hem voor de eerste keer zag was hij bebloed en bedekt met een witte substantie genaamd vernix. Hij was als een strijder die zojuist zijn eerste slag gewonnen had, als een engel uit de duisternis.” Berthelot publiceerde de serie onder de titel Cesar.