Minstens 30 doden na beschieting boot bij Jemen

Zeker dertig mensen zijn omgekomen op een overvolle boot dichtbij de kust van Jemen toen mensensmokkelaars het vuur openden op migranten en de boot kapseisde. Dit meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), onderdeel van de Verenigde Naties. De IOM roept samen met andere mensenrechtenorganisaties de internationale gemeenschap op om de “allerzwaksten te helpen” in Jemen, waar sinds 2015 een burgeroorlog woedt.

De boot was van “gewetenloze smokkelaars” die op zee probeerden de migranten af te persen. Nadat de mensenhandelaren op de groep hadden geschoten brak paniek uit en kapseisde de boot. Een deel van de opvarenden verdronk. Of de smokkelaars aan boord van de boot waren, is onduidelijk.

Afrikaanse migranten

Het vaartuig vertrok vanuit de Jemenitische stad Aden en was onderweg naar Djibouti. Van de 152 passagiers waren 101 van Ethiopische en 51 van Somalische afkomst. Het IOM doet nader onderzoek naar het incident in samenwerking met de Jemenitische kustwacht.

In Jemen is een grote gemeenschap van Ethiopiers en Somaliers. Zij kwamen in de jaren 90 naar Jemen voor veiligheid en werk. Door de oorlog in Jemen vluchten velen van hen nu het land uit.

Jemen als ‘redding’

Tegelijkertijd zoekt een grote groep Afrikanen nog steeds heil in Jemen. Zo bereikten in 2016 ongeveer 100.000 Afrikanen het land. Zij zouden door mensenhandelaren “verkeerd geinformeerd worden over de situatie in het land”, meldde de VN in een eerder rapport.

De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, lanceerde in februari vorig jaar een campagne om het bewustzijn rond de dodelijke oversteken te vergroten. De IOM en de UNHCR doen nu een gezamelijke oproep (link) aan de internationale gemeenschap om de allerzwaksten in Jemen te helpen en oplossingen te vinden voor vluchtelingen in Jemen.