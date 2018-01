Ik ben tachtig, moet ik nu kopen of huren?

In de nieuwe rubriek Geldzaken wordt iedere week een vraag over geld beantwoord. Zelf een vraag voorleggen? Mail naar geld@nrc.nl.

Tel allereerst je geld, luidt het advies van deskundigen. „Veel hangt af van de vraag hoeveel geld je overhoudt als je je huis verkoopt”, aldus Alex van Scherpenzeel van seniorenorganisatie ANBO. „Is dat bedrag voldoende, na eventuele aflossing van de resterende hypotheek, om een ander huis te kopen? Zo niet, dan zul je in veel gevallen je spaargeld moeten aanspreken. Want banken zijn bepaald niet scheutig met de verstrekking van een nieuwe hypotheek aan ouderen.”

Een oude hypotheekschuld meenemen naar een volgend huis lukt vaak wel, maar alleen als je voldoet aan de inkomenstoets voor een nieuwe hypotheek. Het advies van ANBO is daarom ook: bedenk tijdig of je huis nog geschikt is als je ouder wordt. Zo niet, los dan niet zomaar je hypotheek af, want die kan dus van pas komen als je naar een ander huis moet.

Bestudeer ook goed het huizenaanbod in de plaats waar je wilt wonen, adviseert Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. Het aanbod van kleinere huizen en appartementen die geschikt zijn voor senioren is in veel gemeenten klein. „De huizenmarkt voor senioren is net zo oververhit als die voor starters. Er zijn te weinig geschikte huur- en koopwoningen voor ouderen.”

Geld voor leuke dingen

Als alternatief voor verhuizen noemt hij investeren in de aanpassing van je eigen huis en er toch blijven wonen. „Daar heb je eigen geld voor nodig of je moet een deel van de overwaarde zien te verzilveren bij de bank. Die zijn daarin voorzichtiger dan vóór de crisis, omdat toen is gebleken dat de waarde van huizen en dus ook de overwaarde fors kan dalen.”

Banken kijken in zo’n geval goed naar het pensioeninkomen en de lening die daarbij past. De volledige overwaarde benutten is uitgesloten, het maximum is vaak 60 procent. En dat is niet altijd voldoende om een huis aan te passen. Het probleem is dat nogal wat mensen vanuit psychologisch oogpunt hun hypotheek liever niet verhogen (meer schulden), zeker niet als ze hun hypotheek al volledig hadden afgelost.

En waar doen mensen die ruim voldoende financiële middelen hebben het beste aan op latere leeftijd: huren of kopen? Als je gaat huren op het moment dat je nog een partner hebt, moet je goed bedenken of je de huur ook nog kunt opbrengen als je partner overlijdt en je pensioeninkomsten dalen, waarschuwt Jannie Komduur van de Woonbond. „Want de huur zal alleen maar stijgen. In dat opzicht is kopen dus handiger.”

Het nadeel van kopen is dat je de overwaarde van je oude huis in een nieuw huis steekt en minder geld overhoudt om leuke dingen te doen of extra zorg in te kopen. Bovendien moet je het onderhoud zelf regelen en betalen, al neemt een goed functionerende VvE (Vereniging van Eigenaren) veel uit handen.

Bedenk wel, zegt Komduur, dat je in een koophuis net zoveel mag aanpassen als je wilt. „In een huurhuis ligt dat helaas lastiger. Als je gaat huren, zorg dan dat de woning al helemaal aan eventuele latere lichamelijke ongemakken aangepast is als je erin trekt.”