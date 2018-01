Mijn vriendin heeft een mechanische hond bij de voordeur. Die hond wordt aangezet als ze weggaat. Hij blaft als je dicht bij de voordeur staat. Om het nog mooier te maken zet ze bij de achterdeur een mand met een bak met water. Ik bekijk het enigszins meewarig. Dan pas ik een aantal dagen op haar huis. Op enig moment zie ik dat de bak met water leeg is. Ik vul de bak met water.

