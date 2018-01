Egyptenaren hebben maar één keuze: president Sisi

Het ziet ernaar uit dat wanneer de Egyptenaren eind maart naar de stembus gaan om een nieuwe president te kiezen er slechts één naam op de kieslijst zal staan: die van de huidige president Abdul-Fattah El-Sisi. Maandag is de laatste dag waarop kandidaten zich officieel kunnen aanmelden, en tot dusver heeft alleen Sisi dat gedaan.

Niet dat niemand Sisi wilde uitdagen: de voorbije maanden hadden verschillende prominenten hun kandidatuur aangekondigd. Maar zij zijn ofwel gearresteerd, of ze hebben zich teruggetrokken.

President Sisi werd in 2014 gekozen met een monsterscore van 96 procent van de stemmen. Hij was toen razend populair omdat hij in zijn functie van legerleidereen jaar eerder president Morsi van de Moslimbroederschap had afgezet, nadat miljoenen Egyptenaren tegen diens bewind de op straat waren gegaan.

Sindsdien slinkt Sisi’s populariteit. Ondanks megalomane projecten zoals de bouw van een tweede Suezkanaal, en een nieuwe hoofdstad in de woestijn, kwakkelt de economie. Met name de devaluatie van het pond – een eis van het IMF – heeft ervoor gezorgd dat miljoenen Egyptenaren het steeds moeilijker hebben om het hoofd boven water te houden.

Een reeks aanslagen, veelal opgeëist door Islamitische Staat, heeft ook twijfel doen ontstaan over Sisi’s claim dat hij de man was die Egypte zou redden van het terrorisme.

Het staat niet vast of concurrenten kans hadden gemaakt Sisi te verslaan. Maar het feit dat enkele van de tegenkandidaten die monddood zijn gemaakt uit de eigen militaire kring kwamen, doet vermoeden dat Sisi’s populariteit ook binnen het leger niet langer evident is.

De eerste die in het stof beet was Ahmed Shafik, de laatste premier onder president Mubarak en oud-bevelhebber van de luchtmacht. Shafik verloor in 2012 nipt van Morsi, en vluchtte daarna naar de Verenigde Arabische Emiraten omwille van aantijgingen van corruptie.

In december, kort nadat hij had aangekondigd dat hij zou meedoen aan de presidentsverkiezingen, werd hij op een vliegtuig naar Kairo gezet. Volgens zijn familie werd hij daar onder huisarrest geplaatst, hoewel Shafik dat zelf altijd heeft ontkend. In januari trok Shafik zich terug als kandidaat voor de verkiezingen.

Deze week werd Sami Anan, oud-stafchef van het leger, gearresteerd. De aanklacht is dat Anan de militaire code heeft geschonden door zonder toestemming van het leger zijn kandidatuur aan te kondigen. In december werd een andere militair, kolonel Ahmed Konsowa, om dezelfde reden tot zes jaar cel veroordeeld. Daags na Anans arrestatie trok ook de linkse kandidaat Khaled Ali, een bekende mensenrechtenadvocaat, zich terug. Ali wees op het repressieve klimaat, en zei dat verschillende van zijn medewerkers waren gearresteerd.

Als Sisi als enige kandidaat naar de verkiezingen trekt moet hij wettelijk gezien vijf procent van de stemgerechtigden achter zich krijgen.