Duidelijke taal!

Tijdje geleden gebruikte ik in mijn wekelijkse column het woord pisnicht en had meteen bonje. Kreeg boze brieven van allerlei deugende fatsoensrakkers dat dit echt niet kon en er verscheen in een of ander obscuur omroepblaadje ook nog een boze column van een meneer. Hij meende dat pisnicht een homofoob scheldwoord is. Toen ik dat las moest ik vooral lachen en toen ik het artikeltje uit had dacht ik: wat een zeikwijf!

Ik had de pisnicht ook poot of flikker kunnen noemen. Dat is geen scheldwoord, maar gewoon Amsterdams. Ik ben door een in hartje Mokum geboren en getogen vader grootgebracht en hij heeft mij de die woorden geleerd. Woorden die ik absoluut niet af wil leren. Dat maakt taal ook zo prettig. Een Gooise mevrouw met een hete pieper in d’r strot is bij mij een kakwijf. Hockeydoos mag ook. Geldgleuf vind ik eigenlijk het meest duidelijk voor de Blaricumse maffiasloeries.

Daarom moest ik deze week zo lachen om die politiek correcte hoofdredacteur van het NOS-Journaal, die op een zacht zeiktoontje uitlegde dat ze voortaan wit in plaats van blank zeggen. Was bepaald door de Taalcommissie. De wat? De Taalcommissie!!! Blank werd volgens hen geassocieerd met rein en schoon. En dat werd zwart niet. Dus moest blank wit worden.

De NOS geeft voortaan de voorkeur aan ‘wit’ boven ‘blank’. De zoveelste opgedrongen gedragsregel, vinden tegenstanders. Lees ook: Hoe het woord ‘blank’ door de jaren heen is gebruikt

Wat een lulkoek, dacht ik. In plaats van lulkoek had ik hier ook kletspraat kunnen schrijven, maar… kletspraat is geen lulkoek. Lulkoek was niet door de Taalcommissie gekomen.

Hij gebruikte ook nog het woord ‘connotatie’. Hier zou ik voortaan gewoon betekenis van maken. Dan weet Jan Lul in de straat ook waar je het over hebt. Jan Lul is Jan met de pet, het volk, Jan Hagel, het crapuul. De kijkers van De Curling Quiz.

Maar in het Journaal zeggen ze dus voortaan geen blanke boeren, maar witte boeren. U begrijpt dat het dan over Zuid-Afrikaanse agrariërs gaat. Niet over onze Nederlandse boeren. Dat zijn namelijk geen witte, maar gitzwarte sjoemelboeren. Eerst rommelden ze op grote schaal met mest, daarna met gemeentelijke bermen en nu weer massaal met kalveren. Een of ander heel ingewikkeld systeem met vaarzen en melkquota. Boer zoekt geld. De diepgelovige koe Hermien kon het allemaal niet meer aan en is de bossen rond Deventer in gevlucht, weg van deze misdadige types. Toch snap ik de boeren wel. En boerendochter Carola Schouten gelukkig ook.

Er waait een rare wind door het land. Op de een of andere manier wil iedereen politiek foutloos spreken. En niet alleen spreken. Ook alle beelden van blanke slavendrijvers en ander vroeger gajes moeten weg. Ik vind dat jammer. Het is toch leuk om door een land te wandelen en steeds te stuiten op de foute vaderlandse geschiedenis. Dat we gewoon nog eens herinnerd worden aan wat we allemaal bij elkaar gejat hebben. In ons land is dat nogal wat. Wij kunnen ons chronisch schamen. Jan Pieterszoon Coen roofde het niet van de witte, ook niet van de zwarte, maar vooral van de blauwe boeren, die trouwens weer overwegend bruin waren. Mijn voorstel is: laat staan die beelden en zet er een bordje bij wat dat tuig gedaan heeft en hoe wij er verschrikkelijk van geprofiteerd hebben. En dat daarom de binnenstad van Amsterdam zo mooi is. Allemaal met geroofd geld gebouwd! Of breken we de grachtengordel binnenkort ook af?

En bij die blanke rijke stinkerds is er nog niks veranderd. Neem de Britse Presidents Club die opgedoekt is omdat de voornamelijk blanke mannen tijdens een diner voor een of ander goed doel honderddertig lekkere wijven hadden besteld. Snollen waar ze als Amerikaanse turnartsen vrijuit in knepen en die ze de meest vulgaire voorstellen deden. Een deel van de vrouwen was niet ongevoelig voor de avances. Zij wipten zich via een hotelsuite graag omhoog. Doodgewone hoeren dus. Toekomstige geldgleuven. Of mag je dat niet zeggen over vrouwen?

De NOS mag dat niet. Ook niet over sloeries die zich voor geld in zwart ondergoed hijsen. Toch lekker als Rob Trip of Annechien Steenhuizen dat binnenkort gewoon glashard zegt. Dat heet: duidelijke taal.