Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

De Financial Times publiceerde een groot interview met Zimbabwes nieuwe leider Emmerson Mnangagwa. Het is zijn eerste publieke optreden en het gesprek levert een zeer interessant stuk op, vindt correspondent Bram Vermeulen.

NYT sprak met Venezuela’s staatsvijand

Vorige week werd in Venezuela Óscar Pérez, een voortvluchtige ex-politieofficier en aanvoerder van een halfslachtige coup in juni, bij een commandoactie gedood. The New York Times sprak tot vlak voor Pérez´ dood met deze staatsvijand nummer 1 via een versleutelde berichtendienst, las redacteur Merijn de Waal.