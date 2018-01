Nee , dat betekent het einde voor de Nederlandse kottervisserijsector, die door het pulsvissen weer winst maakt



Tot 2012 werd er in de kottervisserij jarenlang niet of nauwelijks winst geboekt. Sindsdien was er jaarlijks winst. 2016 was met een nettoresultaat van 88 miljoen euro een zeer goed jaar voor de kottervisserij. In de afgelopen vijftig jaar heeft de vloot niet eerder zo goed gepresteerd.