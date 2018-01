Cheerleader Trump fleurt feestje mondiale elite op, weg van isolationisme

Een teleurgestelde VN-diplomaat verwoordde het eens zo: als we niet snel zorgen dat de Verenigde Naties weer relevant worden, dan kunnen we net zo goed met zijn allen naar Davos gaan. Terwijl de VN kampen met een sleets imago, neemt de aandacht voor de bijeenkomst in Zwitserland toe. Het voormalige ondernemersfeestje is uitgegroeid tot een vaste afspraak in de agenda voor politici en beleidsmakers. Het omgekeerde is, tot op zekere hoogte, overigens ook waar: zoals de politici in januari de ondernemers in Davos opzoeken, reizen steeds meer ondernemers in september naar New York als de Algemene Vergadering van de VN bijeenkomt.

Dat politici en ondernemers elkaar opzoeken is goed, maar het blijft opmerkelijk dat het internationale gesprek in de loop van decennia gedeeltelijk verschoven is van verdragsrechtelijk gelegitimeerde vergaderzalen naar de gesponsorde wandelgangen. De wollige VN-resolutie kreeg gezelschap van de vlotte powerpoint. Dat is winst, maar de wereld heeft wel beide fora nodig.

Het belang van Davos werd dit jaar onderstreept door hoog Amerikaans bezoek. Voor het eerst sinds Bill Clinton in 2000 maakte een Amerikaanse president er zijn opwachting. Vorig jaar stal de Chinese leider Xi Jinping de show door zich precies zo te profileren als de mondiale zakenelite hem graag ziet: bezorgd om het klimaat en vrije wereldhandel. De Chinees klonk eigenlijk als een traditionele Amerikaan.

Nu was dus de beurt aan Trump. Eigenlijk was het vreemd dat een populist met een hang naar protectionisme en een voorkeur voor oude industrie zijn opwachting maakt op de hoogmis van een elite die de vrijhandel viert, innovatie predikt en het zakelijke belang graag verbindt met het streven naar een betere wereld -al was het maar in woorden.

Maar Trump is zowel een nieuw politicus als een oude zakenman. Persbureau Bloomberg zette daarom op een rijtje hoeveel oude bekenden van de Trumps óók in Davos waren. Trump en schoonzoon Jared Kushner zouden in Davos een kleine twintig oude relaties kunnen ontmoeten, variërend van de Argentijnse president Mauricio Macri tot Paul Achleitner, CEO van Deutsche Bank, een belangrijke geldschieter van de ondernemingen van Trump en Kushner.

Trump maakte er in elk geval kennis met de CEO’s van grote Europese ondernemingen als ThyssenKrupp, Siemens, en HSBC. Mannen, die hij nog niet kende, maar die hij, naar eigen zeggen, zijn hele leven al vol ontzag volgt.

Trump was er in zijn element. Hij kwam de VS verkopen, zíjn VS. De VS als het beloofde ondernemersland, waar de bedrijfsbelasting daalt van 35 naar 21 procent en waar de bureaucratische belemmeringen voor ondernemingen in sneltreinvaart geschrapt worden. Dat kán Trump: aanprijzen. Twee flessen schoonmaakmiddel voor de prijs van één en dan doe ik er nog een gratis schrobber bij.

Het gaat goed met de VS en dat buitte Trump vakkundig uit. Kom naar de VS, waar 2,4 miljoen banen zijn geschapen, waar het vertrouwen van ondernemers is toegenomen en ook de consumenten optimistisch zijn. Waar de koersen records breken. Ik, zei Trump, ik ben de cheerleader van de VS.

De Amerikaanse economische groei is niet alleen goed voor Trump en de VS, maar draagt ook bij aan het optimisme van ondernemers elders. Trump droeg nog eens bij aan dat optimisme door te onderstrepen dat America First niet per se America Alone betekent. Hij wil een sterke VS in een vrije, maar faire wereldmarkt. Wie de handel verstoort met protectionisme krijgt problemen, waarschuwde hij overigens ook.

Zijn staf heeft al eerder verkondigd dat America First geen isolationisme hoeft te betekenen en nu heeft ook Trump zijn woord gegeven. Hij krijgt meer dan genoeg gelegenheden om die woorden om te zetten in daden.

