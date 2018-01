Burgemeester Oosterhout stapt op na ongewenst gedrag

Burgemeester Stefan Huisman (VVD) van Oosterhout heeft op vrijdagavond zijn ontslag ingediend wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat laat hij weten op de website van de Brabantse gemeente.

In een verklaring schrijft Huisman dat hij te veel had gedronken tijdens een personeelsborrel waarna er klachten zijn binnengekomen.

“Eind december 2017 vond de personeelsborrel van de gemeente Oosterhout plaats. Bij die gelegenheid heb ik te veel alcohol gedronken en dat terwijl ik piketdienst had. Enkele weken later zijn er verklaringen afgelegd waarin werd aangegeven dat ik grensoverschrijdend gedrag heb vertoond en dat er mensen zijn die zich beschadigd voelen”.

Huisman biedt zijn oprechte verontschuldigingen aan, zo schrijft hij. De VVD’er was sinds 2009 burgemeester van Oosterhout. Daarvoor was hij burgemeester in Kessel en Hilvarenbeek.