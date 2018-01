Bestuur Amerikaanse turnbond stapt op na misbruikzaak

Het voltallige bestuur van de Amerikaanse turnfederatie USA Gymnastics is vrijdagavond opgestapt in verband met de omvangrijke misbruikzaak rondom sportarts Larry Nassar. Dat meldt een woordvoerder aan persbureau Reuters. Door op te stappen geeft het zestienkoppige bestuur gehoor aan de oproep van het Amerikaanse olympisch comité, dat in een brief de bestuurders had gesommeerd hun functie op te geven.

Sportarts Larry Nassar werd eerder deze week veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens de misbruikzaak, waarbij tussen de 40 en 150 meisjes en jonge vrouwen betrokken zouden zijn. Na de veroordeling nam de druk op de directie flink toe vanuit de Amerikaanse politiek en het olympisch comité.

Onder druk

Het Amerikaanse olympisch comité USOC had gedreigd de bestuurders hun autoriteit af te nemen als ze niet uiterlijk woensdag uit zichzelf zouden opstappen. Vijf van de zestien directieleden waren al eerder opgestapt.

Ook in de landelijke politiek was de misbruikzaak een veelbesproken onderwerp. Vrijdag werd verder bekend dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de Senaat en het olympisch comité meedoen in een reeks onderzoeken naar seksueel misbruik in de sport. Deze onderzoeken moeten uitwijzen of er andere sporten zijn waar wordt weggekeken bij vermoedens van seksueel misbruik. Het zou onder meer gaan om taekwondo en zwemmen.