Advocaat nog steeds zonder zege na verlies tegen Heerenveen

SC Heerenveen heeft vrijdag in eigen huis met 2-1 gewonnen van Sparta. Uitgerekend voormalig Spartaan Denzel Dumfries in het Abe Lenstra-stadion maakte de winnende treffer. Sparta wacht nog altijd op de eerste overwinning onder trainer Dick Advocaat en blijft onderaan staan in de eredivisie.

De Rotterdammers kwamen nog wel vroeg aan de leiding in Friesland. Een minuut nadat Reza Ghoochannejhad een enorme kans op de openingstreffer voor Heerenveen had gemist, kopte Jeffrey Chabot wel raak namens Sparta (0-1).

Lang kon de ploeg van Advocaat niet genieten van die voorsprong. De Iraanse spits Ghoochannejhad, die de voorkeur kreeg boven Henk Veerman, benutte zijn tweede grote kans wel (1-1).

Dumfries besliste het duel in de 65e minuut in het voordeel van Heerenveen. (ANP)