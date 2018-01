Meebewegen met de samenleving of zwichten voor identiteitspolitiek?

AB: „Het woord ‘neger’ is afgeleid van het Spaanse en Portugese negro, wat ‘zwart’ betekent (en weer afgeleid is van het Latijnse niger). De vervanging van ‘neger’ door ‘zwarte’ was voor veel Nederlanders vooral verwarrend. Ze begrepen een tijdlang niet goed welk woord nu gepast was, en babbelden dus maar wat om de kleur heen. Sommige van mijn klanten noemen mij liefkozend hun ‘juichneger’. Dat is lief bedoeld en zo ervaar ik dat dus ook. De blanke gaat nu de neger achterna. En instituten als het NOS Journaal die identity politics omarmen, verliezen de aansluiting met de mainstreamsamenleving die uit gematigde mensen bestaat, in allerlei kleurgradaties. Marcel, kijk wat de Democraten in Amerika is overkomen. Wil je nog meer kijkers en adverteerders verliezen? Ga dan zo door. Mij ben je al kwijt. Het liefst geef ik je een aai over je bolletje om je schuldgevoel weg te strelen. Maar voor nieuws ga ik naar Twitter.”