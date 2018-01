100 procent kans op een gezond kind heb je nooit

Zijn jeugd was niet makkelijk. Cysteamine moet je elke zes uur innemen. Stipt. Hij was altijd de kleinste in de klas. Erger, zegt zijn moeder, was dat je van cysteamine gaat ruiken. Uit je mond en je poriën. „Je vertelt het aan de klas en ze houden er een tijdje rekening mee. Maar kinderen zijn hard. Na verloop van tijd zeggen ze: ik wil niet naast je zitten. Je stinkt.”

Mark zelf is 30 en leidt een normaal leven. Als een van de eerste kinderen kreeg hij het middel cysteamine, dat de stofwisselingsziekte vertraagt. Zijn nieren gingen twintig jaar mee; daarna stond zijn vader een nier af. Zonder medicijnen en niertransplantatie was Mark niet ouder dan tien of twaalf geworden.

Door een onvoorstelbaar toeval zijn Marjolein Bos (59) en haar man allebei drager van de genetische fout die cystinose veroorzaakt. Als je allebei drager bent, kan het kind de ziekte krijgen. Als één ouder drager is, dan wordt het kind niet ziek maar kan het wel drager worden. En zelfs als beide ouders drager zijn, hoeft het kind niet ziek te worden: alleen als je allebei net het foute deel doorgeeft. Dat is dus gebeurd bij Mark. En ongeveer 55 andere Nederlanders.

De vlokkentest (waarbij een stukje weefsel van de moederkoek wordt gehaald) werd in Rotterdam uitgevoerd; het weefsel ging naar Londen. Daar testte men een chemische reactie die hoort bij cystinose. Ze testten (ongevraagd) ook op downsyndroom. Het tweede kind, bleek binnen twee weken, had de ziekte niet en ook geen downsyndroom. Tegenwoordig worden de genen van het kind bekeken, niet de chemische reactie. Marks broer is nu 24.

Toen Mark een jaar of vijf was – in 1992 – wilden Marjolein en haar man nog een kind. Maar wel een gezond kind. Ze besloten bij 9,5 weken zwangerschap het embryo te testen. Als de uitslag slecht was – 25 procent kans – konden ze de zwangerschap nog op tijd afbreken. „We houden veel van onze zoon, maar je gunt niemand zo’n ziekte. We wilden dat risico niet nog een keer lopen.”

Haar man was zijn bedrijf aan het opbouwen, de zorg voor Mark kwam grotendeels op Marjolein neer. Veel voeden, wegen, schoonmaken. Ze moest elke zes uur medicijnen toedienen, ’s nachts ook. „Het was een zorgelijke tijd.”

Als zuigeling had Mark al moeite met drinken en groeien. Hij spuugde en huilde en at niet. Na veertien maanden was bekend dat hij cystinose heeft, een ernstige stofwisselingsziekte. Zijn lichaam nam belangrijke stoffen niet op. Hij was vaak misselijk, moest overgeven en had altijd dorst. Toen hij buiten begon te spelen, vertelt zijn moeder Marjolein Bos, wist hij precies welke huizen een buitenkraan hadden.

Gentest

Borstkanker

Annika (29) uit Geldrop hoorde in augustus dat ze de BRCA-1-genmutatie heeft. Haar tante had voor de tweede keer borstkanker gekregen. Oorzaak: de gen-afwijking. De hele familie besloot zich te laten testen. Annika’s vader bleek ook drager, haar zus niet, zij zelf wel. De kans dat ze borstkanker krijgt is 60 tot 80 procent; dat ze eierstok-kanker krijgt 35 tot 45 procent.

Annika was al anderhalf jaar moeder. „Ik was opeens extra blij dat mijn eerste kind een jongetje is. De kans is klein dat hij borstkanker krijgt, ook als hij drager is.” Haar zoon kan pas laten uitzoeken of hij de gen-mutatie heeft als hij 21 jaar oud is.

Maar Annika en haar man willen nog een kind. En ze willen niet pas testen op de genetische fout als de foetus er al is. „Dan moeten we misschien de zwangerschap afbreken. Dat wil ik niet. Mijn oudste is geboren met 32 weken, hij lag in het ziekenhuis, maar het was al echt een kind. Een foetus van 16 weken weg laten halen, lijkt mij moeilijk.”

Ze gaan nu embryo-selectie doen in Maastricht. In de lente begint Annika met een hormoonkuur die de aanmaak van eicellen moet bevorderen. Vervolgens worden er zo veel mogelijk eicellen uit haar gehaald – en ingevroren. Eén voor één worden ze ingespoten met sperma van haar man. Zo ontstaan, als het goed is, embryo’s die op de BRCA-1-genafwijking getest kunnen worden. Een gezond embryo wordt teruggeplaatst in haar baarmoeder. De kans op een geslaagde zwangerschap is dan 50 procent.

Dit hele proces wordt zo nodig drie keer vergoed door de zorgverzekeraar.

Maakt Annika zich zorgen over haar BRCA-1-genmutatie? „Je kunt je kop in het zand steken”, zegt zij, „of je kunt je elke zes maanden laten onderzoeken. Of je kunt je borsten laten amputeren. Dat laatste ga ik doen, als ik klaar ben met de borstvoeding. De kans op borstkanker wordt dan veel kleiner.” Als ze 35 jaar is, zal Annika ook haar eierstokken laten weghalen om de kans op eierstokkanker fors te verkleinen. „Eerder niet, want je raakt meteen in de overgang.”