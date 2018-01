Wij hebben nu ook een internationale lifestyle-trend: niksen

Een werkwoord is pas een trend als er in het Engels over geschreven wordt. Wie een uurtje doelloos op de bank hangt, volgt sinds een paar dagen, zonder zich daar bewust van te zijn een splinternieuwe trend: ‘niksen’. ‘The delightful Dutch concept of doing nothing’ – schrijft Treehugger, een blog over duurzaam leven. ‘Learn how to do nothing with the Dutch concept of Niksen’, staat op Lifehacker.com.

Een concept? Niksen?

De internationale lancering van niksen als lifestyle-trend is toe te schrijven aan de in Nederland wonende Poolse Olga Mecking (35), die zich er bij navraag overigens nog niet van bewust was dat zij met haar essay op woollymag.com kennelijk een snaar geraakt heeft. „Een trend? Ik weet van niks! Op mijn Facebook-pagina is het vier keer gedeeld!” Zelf werd ze geïnspireerd door een stukje in het huisblad van de biologische supermarkt Ekoplaza.

De opvolger van Hygge en Lagom

Niksen maakt goede kans om de opvolger te worden van de Zweedse exporttrends Hygge (gezelligheid) en Lagom (matigheid) – woorden die in hun eigen land net zo onverschillig worden behandeld als niksen hier maar in het buitenland worden gepredikt als het evangelie van goed leven. Mecking is in de acht jaar dat ze in Nederland woont fan geworden van het hier ondergewaardeerde niksen. Niksen is, vindt Mecking, de verbeterde versie van mindfulness: „Om mindful te zijn moet je hard werken. Voor niksen hoef je echt helemaal niks te doen. Niksen is niks.”

Nederlanders zijn slecht in niksen, vindt Mecking. „Alles wat Nederlanders doen, moet altijd een doel hebben. Zelfs kinderen mogen niet niksen.” Dat niksen tóch een Nederlands woord is (Van Dale: niets uitvoeren), is eerder de bevestiging van de calvinistische volksaard dan een ontkenning ervan.

Lees ook wat NRC schreef over lagom: Zo weersta je alledaagse verleidingen

Waar niksen voor Nederlanders een negatieve connotatie van ledigheid en nutteloosheid heeft, past het woord in de internationale context juist goed in een moderne lifestyle van minimalistisch en duurzaam leven. Niksen kost niks, voor niksen hoef je nergens naartoe en verbruik je geen energie. De ecologische voetafdruk van niksen is nul.