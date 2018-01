Wereld dichter bij ‘einde’: Doomsday Clock naar 2 voor 12

De wereld is sinds donderdag weer een stukje dichter bij het einde der tijden gekomen. Althans, als het aan de wetenschappers van The Bulletin of Atomic Scientists ligt. Zij hebben de Doomsday Clock weer dertig seconden vooruit gezet. Het is daardoor nu twee voor twaalf.

Doomsday Clock is een metafoor voor hoe het met de wereld gesteld is. De wetenschappers kijken daarbij naar zaken als de nucleaire machtsverhouding en klimaatverandering. Als de klok twaalf uur slaat ‘vergaat’ de wereld. De kans op een dergelijke wereldwijde catastrofe is momenteel “zeer groot” aldus de atoomwetenschappers.

Dat de klok sinds een jaar geleden weer met dertig seconden vooruit is gegaan, komt onder meer door “het falen van de Amerikaanse president Trump”, schrijven de wetenschappers. De toegenomen dreiging van een kernoorlog, door de rakettesten van Noord-Korea en dreigende retoriek van hun leider Kim Jong-un, maakt dat de wereld weer een stukje dichter bij haar ‘dag des oordeels’ is.

Laagste stand sinds jaren ’50

“De wereld is niet alleen gevaarlijker dan deze een jaar geleden was, de dreiging is groot”, stellen wetenschappers Lawrence M. Krauss en Robert Rosner in een opiniestuk in de Washington Post. De Doomsday Clock stond in 1953 voor het laatst op de huidige stand. Het bleef toen twee voor twaalf tot 1960. In de jaren negentig stond de klok enige tijd op 17 voor twaalf, z’n ‘laagste’ punt sinds de invoering.

De Doomsday Clock is kort na de Tweede Wereldoorlog ingesteld. Het was een waarschuwing voor de Amerikaanse experimenten met de waterstofbom en de beginnende kernwapenwedloop.