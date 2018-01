VSB Poëzieprijs gered, gaat door onder nieuwe naam

De organisatoren van de VSB Poëzieprijs voor de beste Nederlandse of Vlaamse dichtbundel hebben nieuwe sponsoren gevonden. Het Elise Mathilde Fonds en het Van Beuningen/Peterich-Fonds nemen de financiering over van het VSB Fonds, bevestigt persbureau ANP na berichtgeving van Trouw. De laatste VSB Poëzieprijs wordt donderdagavond uitgereikt.

De geldprijs van 25.000 euro blijft bestaan, maar een nieuwe naam voor de prijs is er nog niet. Ook is onzeker of de genomineerden nog steeds zullen toeren door Nederland en Vlaanderen en of de poëzieprogramma’s op scholen blijven bestaan. Dat wordt later dit voorjaar duidelijk, zegt Bas Kwakman, directeur van de Stichting Poetry International en organisator van de prijs tegen Trouw.

“Die tournee langs verschillende podia vind ik belangrijker dan de prijs zelf. De educatie zouden ze wat mij betreft naar voren mogen halen.”

De meest prestigieuze poëzieprijs kent vijf genomineerden wier gedichtenbundels worden beoordeeld door een vijfkoppige jury.