Venezolaanse president Maduro officieel herkiesbaar

De huidige Venezolaanse president Nicolás Maduro bevestigt dat hij opnieuw mee zal doen aan de presidentsverkiezingen. Voor eind april vinden deze plaats, schrijft persbureau AP donderdag.

De kandidatuur van Maduro komt niet als verrassing. In november vorig jaar werd al bekendgemaakt dat hij opnieuw deel wil nemen. Eerder deze week werd besloten de verkiezingen maanden te vervroegen. Dat kwam Maduro internationaal op kritiek te staan, onder meer van de Verenigde Staten.

De VS vinden dat plotselinge verkiezingen niet “vrij” of”eerlijk” zouden zijn. Vicepresident Mike Pence noemde Maduro woensdag op Twitter “een dictator”. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken worden Venezolanen met vervroegde verkiezingen hun democratische rechten ontzegd.

Het Zuid-Amerikaanse land kampt met honger, hoge inflatie en een ingestorte economie. De keuze om de verkiezingen te vervroegen, wordt gezien als een poging van de socialist Maduro om van de chaos binnen de oppositie te profiteren.

Vorig jaar zette Maduro het parlement, grotendeels in handen van de oppositie, buiten spel toen hij een grondwetgevende vergadering instelde. Dit volkscomité bestaande uit regeringsgezinde burgers moet de grondwet herschrijven. In december sloot Maduro drie belangrijke oppositiepartijen al uit van de verkiezingen. Een aantal politici die deel uitmaakten van de oppositie, werden bovendien verbannen of toegang tot het politiek bestel ontzegd.

Die beslissing kwam na aanhoudende demonstraties waarbij Maduro’s aftreden werd geëist. De protesten werden hardhandig de kop ingedrukt. Er vielen meer dan honderdtwintig doden. President Donald Trump omschreef Maduro naar aanleiding van de protesten al als dictator. Het land telt bovendien vele politieke gevangenen. Zo’n vierhonderd van hen zouden permanent opgesloten zitten.

Reisverbod

De Europese Unie kondigde maandag aan een inreisverbod en economische santies op te leggen aan zeven hooggeplaatste Venezolaanse functionarissen, waaronder aan Diosdado Cabello, de tweede man van Maduro’s partij. Zij worden beschuldigd van het schenden van mensenrechten en het overtreden van de wet.

Ook via Aruba, Curaçao en Bonaire is Nederland betrokken bij Venezuela. Via die eilanden zou door het leger vanuit Venezuela grote hoeveelheden goud, diamanten en andere mineralen zijn gesmokkeld. Daarop besloot Maduro eerder deze maand om de grens met de ABC-eilanden te sluiten.