Van Tongeren stopt met nevenfunctie bij start-up

GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren stopt met haar adviesrol bij het bedrijf SafeDrivePod. Dat laat zij weten aanNRC Handelsblad. Eerder zou zij enkel de omschrijving van haar rol aanpassen in het nevenfunctieregister van de Tweede Kamer.

Donderdagochtend meldde De Telegraaf dat Van Tongeren vermeld staat als lid van de raad van advies bij het bedrijf, dat telefoongebruik in het verkeer onmogelijk wil maken. Dat zou op belangenverstrengeling kunnen duiden, want Van Tongeren voert ook het woord over dat onderwerp in de Tweede Kamer.

De vermelding in het register bleek onjuist te zijn. Want de start-up heeft helemaal geen formele raad van advies. Van Tongeren heeft het naar eigen zeggen „razendsnel opgeschreven. Ik heb zoiets als adviesraad of denktank bedoeld.” Ze heeft afgelopen jaar „een middag” meegedacht met het bedrijf en wilde dat „netjes vermelden, want ik wil daar heel transparant over zijn”.

De oprichter van SafeDrivePod, Paul Hendriks, zegt dat Van Tongeren geen officiële functie bij het bedrijf heeft: „We hebben haar een keer gesproken over hoe de politiek tegen appen in het verkeer aankijkt en hoe de politiek werkt, want daar hebben wij geen kennis over.”

Voorbeeldrol

Eind vorig jaar drong Van Tongeren er bij minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) op aan dat het ministerie een voorbeeldrol in de discussie neemt. Ze verzocht de minister om te onderzoeken of het de eigen chauffeurs onmogelijk kon worden gemaakt om te appen in het verkeer. Dat onderzoek wordt nu gedaan.

Van Tongeren heeft haar fractie na de meedenksessie bij de start-up erover geïnformeerd. Een procedure waarin de fractie toestemming geeft voor een functie bij een bedrijf of organisatie was overbodig volgens Van Tongeren, omdat zij geen formele verantwoordelijkheid droeg bij SafeDrivePod.

Dit kabinet wil appen achter het stuur strafbaar maken. De afgelopen vier jaar is het aantal ongelukken op belangrijke snelwegen met 27 procent gestegen. Die stijging komt volgens Stichting Incident Management Nederland, die de cijfers verzamelde, onder meer door het gebruik van de smartphone achter het stuur.

Naschrift (25 januari 2018): Dit artikel is aangepast nadat Van Tongeren liet weten te stoppen met haar adviesrol.