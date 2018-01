Van ontucht verdachte OM-topman ontslagen

Het Openbaar Ministerie heeft een plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket, Vincent L., ontslagen. Dat meldt het OM zelf in een korte verklaring. Hij wordt verdacht van ontucht met een minderjarige en was eerder al geschorst. Tegen L., fraudespecialist bij het OM, loopt momenteel een strafrechtelijke onderzoek.

De plaatsvervangend hoofdofficier werd in januari 2017 geschorst toen de ouders van een 16-jarige jongen naar de politie stapten. Zij hadden verontrustende berichten op zijn telefoon aangetroffen. Daaruit zou blijken dat L. tegen betaling seks met de jongen had.

De man is sinds april vorig jaar vrij in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek. Naast L. zijn nog vier andere mensen als verdachten aangemerkt in de zaak. Het is niet duidelijk of zij elkaar kenden. De vier verdachten zijn afkomstig uit Amsterdam en Amstelveen en variëren in leeftijd van 37 tot 58 jaar oud.

Waarom het dienstverband tussen de plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket en het OM is beëindigd terwijl het strafrechtelijk onderzoek nog loopt, is niet bekend. Het Openbaar Ministerie was donderdagavond nog niet bereikbaar voor een toelichting.