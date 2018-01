Toch Nederlandse bondscoach naar WK Voetbal

Australië heeft Bert van Marwijk aangesteld als bondscoach. Hij volgt daar Ange Postecoglou op die afgelopen november ontslag nam nadat hij zich met de ‘Socceroos’ had geplaatst voor het WK. Postecoglou vond de verantwoordelijk te groot en wilde dat iemand met meer energie het team zou gaan leiden.

Ook Van Marwijk had zich vorig jaar met Saoedi-Arabië gekwalificeerd voor het komende WK in Rusland, maar hij vertrok daar omdat een een deel van zijn staf werd ontslagen en hij zich permanent in het land zou moeten vestigen.

Bij het WK is Van Marwijk vooralsnog de enige Nederlandse coach. Hij leidde Oranje op het WK van 2010 in Zuid-Afrika naar de finale en toont zich in de Sydney Morning Herald vereerd dat hij nu met Australië op het allerhoogste podium mag gaan acteren:

“Ik weet veel over de spelers en hoe het team speelt, omdat ik tegen hen heb gecoacht bij twee WK-kwalificatiewedstrijden, in 2016 en in juni vorig jaar. Ik ben ook erg onder de indruk hoe de organisatie rond het team zich de laatste jaren heeft ontwikkeld.”

Bij het komende WK stuit Van Marwijk eerst op het ijzersterke Frankrijk, daarna op Denemarken en in de slotwedstrijd van de groepsfase op Peru. Hij zegt op de website van de Australische voetbalbond FFA kansen te zien:

“We gaan niet naar Rusland om alleen maar mee te doen. Ik wil wedstrijden winnen.”

Voorzitter Steven Lowy van de Australische voetbalbond FFA zegt in de Sydney Morning Herald trots te zijn de Nederlandse coach te hebben contracteren en verwacht goede resultaten:

“In Bert Van Marwijk hebben we een trainer die grootse dingen kan bereiken met het team. En we zullen ervoor zorgen dat ze alle middelen ter beschikking krijgen om zich op de allerbeste manier voor te bereiden.”

Van Marwijk is de derde Nederlander die Australië zal leiden op een WK. In 2006 overleefde Guus Hiddink een groep met Brazilië, Kroatië en Japan om vervolgens in de achtste finales te worden uitgeschakeld door de latere wereldkampioen Italië. In 2010 werd Pim Verbeek in de groepsfase uitgeschakeld.