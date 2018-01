Zorg voor echt verse kabeljauw, het verschil in smaak en structuur is groot als u minder verse of een diepvriesversie van kabeljauw gebruikt. Zelf zou ik bovendien wat komijn en gember toevoegen aan de vis, dat werkt altijd heel erg goed.

Verwarm de oven voor op 200 graden. Kook de krieltjes gaar in circa 10-15 minuten in een kookpan met een klein laagje water. Giet af en houd warm in de pan. Meng intussen de tomaat, prei, knoflook en olijven goed door elkaar in een grote schaal en breng op smaak met zout en peper.

Verdeel het mengsel over vier grote vellen aluminiumfolie, besprenkel met citroensap en leg de kabeljauw erop. Vouw of draai de pakketjes goed dicht zodat er geen stoom kan ontsnappen. Zet in een ovenschaal en laat in circa 20 minuten gaar worden in de oven. Controleer af en toe de gaarheid van de kabeljauw, aangezien de bereidingstijd erg kan verschillen door de dikte van de filet. Serveer een pakketje per persoon samen met de krieltjes.