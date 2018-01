Om de telefoon ook te horen als we ver achter in de tuin waren, installeerden mijn ouders een apparaatje aan de buitenmuur dat het gerinkel door de hele tuin deed weerklinken. Vlak bij het apparaatje bouwde een vogel haar nest en de jongen imiteerden het telefoongerinkel perfect. We noemden hen ‘de telefoonvogels’ en tot onze ergernis deden ze ons meermaals per dag onnodig naar binnen sprinten.

Onlangs kreeg ik de kans om nog eens in de tuin van mijn kindertijd te wandelen. Benieuwd of de lijn van telefoonvogels zich had doorgezet, luisterde ik aandachtig naar de geluiden in de tuin. Maar tussen al het getwitter door, zweeg de telefoonvogel.

