Reactor Petten stopt met gevaarlijk hoogverrijkt uranium

In de kernreactor in Petten wordt vanaf nu geen hoogverrijkt uranium meer gebruikt. Dat maakte NRG, de beheerder van de reactor, donderdag bekend.

Er is jaren gepraat over de omschakeling van de onderzoeksreactor in Petten. Het hoogverrijkt uranium werd gebruikt als grondstof voor medische isotopen, voor bijvoorbeeld bestraling van kankerpatiënten.

Hoogverrijkt uranium kan ook gebruikt worden voor kernwapens en wordt daarom als een groot gevaar beschouwd. De reactor in Petten gebruikt vanaf nu laagverrijkt uranium. NRG meldde donderdag dat het „een lang en ingewikkeld traject” was om kwalitatief goede medische isotopen te maken op basis van laagverrijkt uranium.

Nederland oogstte enkele jaren geleden kritiek omdat het niet genoeg haast zou maken met de aanpassingen van de reactor in Petten.

Het wereldwijd uitbannen van hoogverrijkt uranium staat serieus op de agenda sinds 2009, toen toenmalig Amerikaans president Barack Obama daartoe opriep tijdens een toespraak in Praag. Sindsdien werd er tweejaarlijks over gepraat op een Nucleaire Veiligheidstop.

Nederland, België en Frankrijk (de drie Europese landen die destijds medische isotopen produceerden) spraken bij de top van 2012 af om in 2015 daarvoor geen hoogverrijkt uranium meer te gebruiken.

Nucleaire veiligheid

Twee jaar later bleek dat die deadline niet gehaald zou worden. Internationale specialisten op het gebied van nucleaire veiligheid beklaagden zich daarover bij de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans.

In 2015 werd voorzien dat de reactor eind 2017 omgebouwd zou zijn. De reactor in Petten is nu, aldus NRG, de „eerste faciliteit in Europa” die is gestopt met het gebruik van hoogverrijkt uranium voor medische isotopen. Er is nog één andere Europese faciliteit, in België.

In Petten worden de isotopen vervaardigd door Curium, een Franse fabrikant van medische isotopen. Verrijkt uranium bevat meer splijtbaar uranium-235 dan van nature op aarde voorkomt. Met meer dan 20 procent uranium-235 heet het hoogverrijkt uranium.