Op het ‘kerkhof van Trump’ liggen fatsoen, De Amerikaanse Droom en meer…

Op de Trump Begraafplaats in Bedminster, New Jersey staat een grafsteen voor The American Dream en wordt getreurd om het overlijden van onder anderen ‘Fatsoen’, ‘Onze Toekomst’ en ‘De Laatste Sneeuwpop’.

Het gaat om het guerrilla art project Grave New World van het Amerikaans kunstcollectief Indecline (In verval). Het gaat om dezelfde groep kunstenaars die eerder standbeelden van een naakte Trump plaatste in diverse Amerikaanse steden.

In een video op de site van Indecline is te zien hoe de groep op een landgoed in New Jersey waar de president een golfresort heeft Trump Cemetery bouwde. Dat deden ze in de nacht van vrijdag op zaterdag 20 januari, de dag dat Trump één jaar in het Witte Huis zat.

De groep plaatste een toegangshek met ‘Trump Cemetery’ erop en diverse satirische grafstenen. De steen met ‘Here lies The American Dream’ was gedateerd rond de tijd dat Trump kwam met zijn inreisverbod voor moslims die de VS wilden bezoeken.

Een zegsman van de groep anonieme kunstenaars heeft laten weten dat ze op het idee kwamen toen ze maart vorig jaar in Washington Post lazen dat het bedrijf van Trump een voorstel had ingediend om twee begraafplaatsen te bouwen op de Trump National Golf Club in Bedminster.

In twee uur tijd was de klus geklaard, vertelde de zegsman aan Amerikaanse media. „Het was ijskoud. De politie reed een paar keer voorbij, maar zag ons niet.”