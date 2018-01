Recept: In Lyon maken ze de uiensoep net iets rijker

Het was me het weekje wel. Een crematie en een begrafenis. Een wortelkanaalbehandeling. De proefwerkweek van de zoon en zijn buikgriep – een combinatie die je geen enkel kind toewenst. De auto die een nieuwe distributieriem nodig bleek te hebben. De favoriete spijkerbroek waar een scheur in kwam. De telefoonoplader die weer eens onvindbaar was. Om maar een paar dingen te noemen.

Tussendoor had ik een pagina of 500 gelezen in A little life, een roman die zo verslavend bleek dat ik Netflix begon te verwaarlozen, hetgeen ik op zichzelf positief vond, maar waarvan ik toch niet opvrolijkte omdat het verhaal nu eenmaal zo hartverscheurend is. En toen ging Paul Bocuse ook nog eens dood. Van de weeromstuit besloot ik afgelopen zondag mijn eigen uitgestelde Blue Monday te vieren, een dag waarop ik niets anders van mezelf hoefde dan koekjes en chocola te eten onder een dekentje.

Die avond had ik A little life uit, nog steeds mijn pyjama aan en niets in huis voor het eten. Hoewel, niets in huis is natuurlijk nooit écht niets in huis. Dus pelde ik een paar uien en sneed ze in ringen, intussen denkend aan een artikeltje dat ik onlangs had gelezen over een nieuw uienras, de Sunion, dat geen tranen veroorzaakt. Zaten we daar wel op te wachten? Huilen tijdens het uien snijden kan immers ook best aangenaam zijn; een klein zetje om, als je ogen dan toch al prikken, meteen maar een bevrijdend potje te janken vanwege al die, grote en kleine, verwaarloosde verdrietjes van de afgelopen week.

Enfin, ik stond op het punt om een Parijse soupe à l’ognion te serveren, toen ik bedacht dat het wel passend zou zijn om er een gratinée Lyonnaise van te maken, bij wijze van ode aan Bocuse. In Lyon maken ze hun uiensoep net iets rijker door er op het laatste moment eidooiers geklutst met port of madera over te schenken.

De ideale kaas voor dit gerecht is een bergkaas als gruyère of comté, maar op een dag dat u geen zin heeft om de deur uit te gaan kunt u gerust elke andere kaas gebruiken die u in huis heeft. En ander brood dan stokbrood mag ook best. Happy Blue Sunday. En R.I.P. Monsieur Paul.

Gratinée Lyonnaise

750 g uien, in ringen; 50 g boter; 2 laurierblaadjes; 12 peperkorrels; 1 el bloem; 1,25 liter groente- of runderbouillon; 1 (oud) stokbrood, in sneetjes; 250 g geraspte gruyère of comté; 2 eidooiers; een glaasje rode port of madera

Verhit de boter in een soeppan en voeg de uien en een snufje zout toe. Laat een minuut of 2 al omscheppend bakken. Draai het vuur laag, voeg de laurier en peperkorrels toe en laat de uien zo’n 3 kwartier zachtjes stoven tot ze reebruin zijn – schep elke 5 à 10 minuten even om.

Strooi de bloem in de pan, zet het vuur iets hoger en fruit, al roerend, 2 minuten. Voeg de bouillon toe en breng aan de kook. Draai het vuur weer laag en laat de soep een half uur zachtjes koken.

Verwarm de oven voor tot 200 graden. Leg het brood op een bakplaat en rooster in de oven. Draai de oven op de grillstand. Neem 4 grote, ovenbestendige soepkommen en leg in elk een pluk geraspte kaas. Leg daarop een sneetje geroosterd brood en daarop weer kaas.

Maak zo een paar laagjes en eindig met een royale hoeveelheid kaas. Lepel de soep erover en schuif de kommen onder de hete grill, tot de kaas gegratineerd is.

Klop in een kom de eidooiers los met de port of madera en schenk dit mengsel vlak voor het serveren over de soep.