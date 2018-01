Minister: lage vliegroutes voor Lelystad Airport verdwijnen na 2023

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) wil vanaf 2023 geen lage vliegroutes meer voor Lelystad Airport. Deze aansluitroutes, tussen start en landing en het hogere luchtruim, veroorzaken veel onrust in Noord- en Oost-Nederland.

In de huidige plannen vliegen vliegtuigen voor Lelystad tientallen kilometers lang op een hoogte van 1.800 meter boven Overijssel en Gelderland. Ze mogen het verkeer voor Schiphol, dat door Lelystad ontlast moet worden, niet hinderen. Na de herziening van het Nederlandse luchtruim, die in 2023 voltooid moet zijn, moeten vliegtuigen sneller hoger kunnen gaan vliegen. Opheffing van de lage routes is volgens de minister een randvoorwaarde voor de herindeling. Van Nieuwenhuizen: „Anders gaan we het natuurlijk niet doen. Het doel is heel helder, we moeten van die lage vliegroutes af.”

Van Nieuwenhuizen zei dit donderdagmiddag tijdens een Kamerdebat over luchtvaart. Ze neemt daarmee afstand van uitspraken van Michiel van Dorst, topman van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), woensdag in NRC. Hij wilde in dat interview niet toezeggen dat de lage routes zullen verdwijnen na herziening van het luchtruim. De uitspraken van Van Dorst leiden tot woede bij de actiegroepen Hoog Overijssel en Red de Veluwe.

Ook verschillende partijen toonden zich geschrokken over het interview. Eppo Bruins van coalitiepartij ChristenUnie: „Lage aansluitroutes zijn alleen aanvaardbaar als ze tijdelijk zijn.” Van Nieuwenhuizen maakte duidelijk dat de politiek beslist en LVNL uitvoert: „Wij bepalen met elkaar de randvoorwaarden voor herziening van het luchtruim, niet de ceo van LVNL.”

In een reactie zegt LVNL dat veiligheid altijd de eerste prioriteit is, en dat de luchtverkeersleiding „voortdurend in gesprek is met het ministerie over de verdere randvoorwaarden”. In februari besluit Van Nieuwenhuizen over de vliegroutes, op basis van een gecorrigeerde milieu effect rapportage. De opening op 1 april 2019 is onzeker.