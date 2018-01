‘Ingestort pand Antwerpen was in beeld bij inspectie’

Naar het pand aan de Antwerpse Paardenmarkt dat vorige week na een explosie instortte, liep al een onderzoek. Een inspectie bleef uit. Dat schrijft het Belgische dagblad De Standaard donderdag.

Door het ongeluk kwamen twee mensen om het leven. Veertien anderen raakten gewond, van wie zes zwaargewond. De Standaard schrijft dat een afdeling van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), een hulpverleningsinstantie van de overheid, een woonkwaliteitdossier had geopend voor het pand in kwestie. Een bewoner had een lening aangevraagd om de borg te kunnen voldoen, maar hier was een goedkeuring van de woning voor nodig.

‘Slechte staat’

Ook brachten maatschappelijk werkers in augustus en december een bezoek aan het pand. Zij stelden in een verslag vast dat het ging om een woning “in zeer slechte staat”. In de muren zouden vochtplekken zitten, het plafond was opengebroken en er ontbrak glas. Volgens De Standaard ging het dan ook mogelijk om een pand van een huisjesmelker. Een inspectie om de kwaliteitsnormen na te gaan, bleef uit.

Niet alleen nummer 101 stortte in, ook zes omliggende huizen aan de Paardenmarkt raakten zwaar beschadigd. Drie panden waren vorige week nog onbewoonbaar, berichtte de Belgische publieke omroep VRT. Het onderzoek naar de oorzaak van de explosie loopt nog. Mogelijk ging het om een gasontploffing.