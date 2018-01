Holland Festival: geen nieuwe artistiek leider, tijdelijk twee kunstenaars als adviseurs

Naar de opvolger van Ruth Mackenzie van het Holland Festival werd al geruime tijd gezocht. Een kunstenaar moest het zijn, en de vacature was er een voor parttime artistiek leider, niet voor artistiek directeur. Oorzaak: het governance model van het festival is per 1 januari 2018 aangepast, met Annet Lekkerkerker (voorheen zakelijk directeur) als algemeen directeur – eindverantwoordelijke voor zowel de financiële als artistieke koers.

Die zoektocht leverde niks op. „Gedurende de procedure bleek voor veel makers een verbintenis naast hun praktijk als kunstenaar te complex te zijn, mede vanwege het meerjarige commitment”, aldus het festival. Lekkerkerker verzon daarop een nieuwe vorm met twee tijdelijke Associate Artists. Van hen worden verschillende werken getoond. Daarnaast krijgen ze de kans makers te tonen met wie zij zich verwant voelen of, wier werk hen fascineert.

De Congolese choreograaf Faustin Linyekula tijdens zijn optreden na uitreiking van de Prins Claus Prijs in december 2017. Foto Marcel Antonisse/ANP

Lekkerkerker wordt in haar keuze gesteund door de Raad van Toezicht onder voorzitterschap van Martijn Sanders. „Het Holland Festival heeft in zijn geschiedenis de kunst en de kunstenaar altijd centraal gesteld. Deze aanstelling laat zien dat het festival de artist driven aanpak intensiveert en voor een grote betrokkenheid tussen kunstenaar en festival kiest”, aldus Sanders.

Nieuw werk

Zowel van de wereldberoemde Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge (62) als van de aanstormende Congolese choreograaf Faustin Linyekula (43) was eerder werk in het Holland Festival te zien. Wat hun rol voor 2019 precies zal inhouden, moet de komende maanden duidelijk worden, aldus Lekkerkerker. Het festival zal rond de 30 producties tellen. De komende weken zullen curatoren Jochem Valkenburg (muziek/ muziektheater) en Annemieke Keurentjes (theater) met zowel Kentridge als Linyekula druk „bellen, mailen, skypen en afspreken” over de mogelijke programmering.

Van beide kunstenaars toont het festival in 2019 in elk geval nieuw werk: van Kentridge de muziektheaterproductie The Head and the Load in coproductie met onder andere The Park Avenue Armory en NOW festival/Tate Modern. Van Faustin Linyekula is er de choreografie Not another diva.

„We zien er heel erg naar uit om met deze kunstenaars het festival van 2019 te gaan samenstellen. En we denken dat dit de beste weg is, het is zeker geen tussenoplossing uit nood. Maar voor Nederland is dit model echt nieuw, dus dan moet je een paar maanden de tijd nemen om te bezien of het werkt – en de samenwerking net zo inspirerend uitpakt als we verwachten. Als dat niet zo is, dan zien we weer verder.”