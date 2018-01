‘Het is een eer en voorrecht u te straffen’

Wat in 2016 begon met het verhaal van één vrouw, voormalig gymnast Rachael Denhollander, in een regionale krant, eindigde woensdag met een rechterlijke uitspraak in de grootste misbruikzaak in de Amerikaanse sportgeschiedenis. Larry Nassar, de voormalige arts van het Amerikaanse Olympische turnteam, kreeg een celstraf van veertig tot 175 jaar. Eerder was hij al veroordeeld tot zestig jaar celstraf wegens het bezit van kinderporno.

,,Ik heb zojuist uw doodvonnis getekend”, zei rechter Rosemarie Aquilina. De rechtszaak verliep onder haar leiding uniek in de Amerikaanse rechtspraak. De afgelopen zeven zittingsdagen gaf Aquilina het woord aan 156 vrouwen die zijn misbruikt door Nassar. Terwijl Nassar in de beklaagdenbank zat, meestal bleek weggetrokken naar de grond kijkend, vertelden vrouwen over het misbruik en de manipulatie door de sportarts. De rechter noemde de vrouwen ,,helden”, en zei tegen Nassar: ,,Ik zou mijn honden nog niet eens naar u toesturen.”

Olympische turnsters

Larry Nassar is een grote naam in de Amerikaanse sportwereld. Hij overzag van 1996 tot en met 2014 de medische begeleiding van Olympische turnsters. Hij was verbonden aan Michigan State University, waar hij talloze andere meisjes en vrouwen medisch moest begeleiden. Zijn status als autoriteit op het gebied van topsportbegeleiding gaf hem de vrije hand om jarenlang misbruik te plegen. Ondanks dat er klachten binnenkwamen over hem, bleef hij in dienst van het Olympisch team en de universiteit.

De getuigenissen van de vrouwen schokten Amerika de afgelopen dagen. De eerste vrouw die sprak, Kyle Stephens, vertelde dat ze jarenlang seksueel was misbruikt door Nassar. Stephens’ ouders waren bevriend met Nassar. Toen ze zes was, werd ze misbruikt door Nassar, vertelde ze. Ze meldde het misbruik bij haar ouders, maar ze werd niet geloofd, en moest de arts haar excuses aanbieden. Stephens vertelde hoe haar ouders Nassar thuis uitnodigden, om de zaak uit te praten.

Nassar ontkende tijdens dat gesprek alles, en zei tegen de toen 12-jarige Stephens: ,,Niemand mag zoiets doen bij jou. Als het gebeurt, moet je het iemand vertellen. Stephens, nu: ,,Larry, ik ben hier. Niet om het tegen iemand te vertellen, maar om het tegen iedereen te vertellen.” Ze zei erbij: ,,Kleine meisjes blijven niet klein. Het worden sterke vrouwen, die terugkeren om jouw wereld te vernietigen.”

Onder de slachtoffers van Nassar bevinden zich veel prominente Amerikaanse turnsters, zoals Simone Biles (vier keer Goud in 2016) en Gabby Douglas (twee keer Goud in 2012, een keer Goud in 2016). De allerlaatste die op woensdag sprak, was Rachael Denhollander, de vrouw die de zaak in 2016 aan het rollen bracht. ,,We werden misbruikt als jonge kinderen, sommigen zes jaar oud”, zei ze. ,,Larry werd opgewonden van onze vernedering en pijn. Hij wilde weten hoe het voelde.”

Toedekken klachten

Rechter Aquilina stond tv-camera’s toe tijdens de getuigenissen, ondanks protesten van Nassar, die ze honend verwierp. De verhalen van de vrouwen werden integraal afgedrukt door landelijke kranten. Alle nieuwszenders zonden ze uit. Zo wilde Aquilina een maatschappelijk debat beginnen over het toedekken van seksueel misbruik, zei ze.

Rechter Rosemarie Aquilina spreekt haar keiharde oordeel over Larry Nassar uit. Foto: Rena Laverty/EPA

De zaak-Nassar gaat over meer dan alleen één sportarts. Tijdens de zitting werd duidelijk dat de arts bescherming genoot in zowel de academische als de sportwereld. Zonder dat hij goede papieren had, kon hij onbespied werken op een afgelegen boerderij in Texas.

Dankzij Nassars goede reputatie had hij toegang tot vele jonge vrouwen. Interne klachten begonnen al in de jaren negentig, maar werden altijd toegedekt. De Olympische turnster McKayla Maroney had ooit per contract vastgelegd bij de Amerikaanse turnbond dat ze zou zwijgen over Nassar. Pas toen prominente Amerikanen deze week beloofden haar eventuele boete van 100.000 dollar te betalen, durfde ze te praten over haar misbruik.

Zo wordt deze zaak meer dan alleen een groot misbruikschandaal. De voorzitter van de turnbond trad deze week af, evenals de rector magnificus van Michigan State University, Lou Anna Simon. Bestuurders hebben jarenlang voorbij laten gaan, terwijl Nassar zijn gang kon gaan. In dat opzicht lijkt de zaak op die van footballcoach Jerry Sandusky aan Penn State University. Sandusky bleek tussen 1994 en 2009 tientallen minderjarigen te hebben misbruikt. De legendarische trainer Joe Paterno werd ontslagen na dit schandaal, dat door de universiteit jarenlang was afgedekt.

In een lang en persoonlijk vonnis noemde rechter Aquilina Larry Nassar ,,gecalculeerd, manipulatief, handig en verachtelijk”. Ze haalde een brief aan die Nassar had geschreven om zichzelf te verdedigen. Zo schreef Nassar: ,,Ik was een goede arts, omdat mijn behandelingen werkten. De patiënten die zich nu uitspreken, prezen mij ooit, en kwamen telkens terug. De media hebben hen ervan overtuigd dat alles wat ik deed verkeerd was.” Aquilina: ,,Het is een eer en voorrecht om u te straffen. U verdient het niet ooit nog uit de gevangenis te lopen.”