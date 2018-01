Groep ondernemers koopt Westergasfabriek

De Westergasfabriek in Amsterdam krijgt nieuwe eigenaren. Een groep vermogende Amsterdammers en twee vastgoedbedrijven kochten de gebouwen op het terrein – vooral horeca en culturele centra – voor 75 miljoen euro. Dat maakten kopers en verkopers donderdag bekend.

De enige particuliere kopers van wie de namen bekend zijn gemaakt, zijn Duncan Stutterheim, voormalig dance-ondernemer, en zijn vrouw Lisca. Hoeveel andere nieuwe eigenaren er zijn, wil een woordvoerder van de kopers niet zeggen. Ze zijn „allemaal met de stad verbonden”. Daarnaast zijn twee vastgoedbedrijven, Harvest en Millten, ingestapt.

Stutterheim vergaarde in 2013 een fortuin met de verkoop van zijn dancebedrijf ID&T, bekend van feesten als Sensation en Thunderdome. Hij is sinds enkele jaren ook eigenaar van de A’dam Toren, de tot uitgaanscentrum omgetoverde voormalige Shell-toren aan het IJ.

Zeventien monumentale gebouwen

De gebouwen van het Westergasfabriekterrein waren tot nog toe eigendom van MeyerBergman Erfgoed, een vastgoedbedrijf van het echtpaar Meijer-Bergmans. Zij kochten de zeventien monumentale negentiende-eeuwse gebouwen op het verwaarloosde Westergasterrein in 1999 van de gemeente Amsterdam. Het terrein werd gesaneerd en grootschalig gerenoveerd, en werd een bloeiend Amsterdams uitgaansterrein. Er is ook een hotel in aanbouw.

Het echtpaar Stutterheim gaat samen met vastgoedondernemer Millten de gebouwen op het terrein uitbaten; de exploitatie blijft voor 50 procent in handen van MeyerBergman Erfgoed. In de Westergasfabriek werd tot de jaren zestig gas gemaakt uit steenkool.