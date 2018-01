Gouden RadioRing voor Ekdom in de Ochtend

Het programma Ekdom in de Ochtend is donderdag winnaar geworden van de Gouden RadioRing, de publieksprijs voor beste radioprogramma. Gerard Ekdom ging er ook vandoor met de Zilveren Radioster man, terwijl Annemieke Schollaardt de vrouwelijke variant van die prijs won.

Voor Gerard Ekdom was het al zijn zevende nominatie in totaal. Hij won in 2011 met het programma Ekstra Weekend - dat hij samen met Michiel Veenstra maakte - en FF Ekdom. Beide programma’s werden uitgezonden op 3FM. “Het is elke ochtend weer feest om dit programma te maken. Ik had het niet verwacht”, zei Ekdom bij het ontvangen van de prijs.

Naast Ekdom in de Ochtend waren ook De Staat van Stasse (eveneens Radio 2), Somertijd (Radio 10), Kaj (3FM) en Mattie, Fien & Igmar (QMusic) genomineerd voor de hoofdcategorie van beste radioprogramma.

De winst van de Zilveren Radioster voor Schollaardt was frappant. De deejay stapte vorig jaar over van 3FM naar Radio 2. Daar zou ze aanvankelijk het tijdslot in de middag invullen dat vacant was nadat Rob Stenders van AVROTROS naar BNNVARA overstapte. AVROTROS wilde dat slot niet opgeven en dus kreeg Schollaardt de zendtijd tussen twee en vier in de middag. Per 1 januari van dit jaar moet Schollaardt dat tijdslot echter weer delen met Stenders, waardoor hij nu van maandag tot en met donderdag te horen is en Schollaardt van vrijdag tot en met zondag.

Oeuvre-award voor Adam Curry

Tijdens het gala werd ook een Marconi Oeuvre-award uitgereikt aan Adam Curry. De Nederlands-Amerikaanse deejay maakte in de jaren tachtig legendarische radioprogramma’s als Curry en Van Inkel en Volle Vrijdag. Daarnaast presenteerde hij Countdown Café op televisie. Bovendien experimenteerde Curry aan het begin van deze eeuw als een van de eerste Nederlandse radiomakers met podcasts.

Joost Swinkels werd dit jaar gekozen tot aanstormend talent. Hij is in het weekend op Qmusic te horen. Radio 10 kreeg de prijs voor beste radiostation, terwijl Roosmarijn Reijmer werd onderscheiden met de Impact-award vanwage het pleidooi dat ze vorig jaar in NRC hield voor meer vrouwelijke dj’s in de radioprogrammering.