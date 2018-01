Over het effect van poëzie

Mijn zoon leert taal voor over zee. Hij worstelt met een t die klinkt

alsof hij er niet is. ‘Ik slis,’ zegt hij, ‘maar dat is niet zo erg

in het begin.’ Omdat ik van hem hou krijg ik hem zo te zien, vers gedolven taal,

moeizaam slalommend om zijn grotemensentanden,

een jongen uit een ander land. Als ik huil, huil ik niet om hem. Niet om zijn uitspraak, de restjes

verwarring in zijn hoofd over Engeland en engelen,

niet eens om zijn onzekerheid. Als ik huil is het omdat hij vraagt, aan zijn volwassen, iets te dikke

en weinig elegante moeder, terwijl hij er de meest oprechte

belangstelling in legt: ‘Do you want to be a ballet dancer? En mam? Weet je wat ik heb gezegd?’ Ester Naomi Perquin, Dichter des Vaderlands

Speciaal voor Gedichtendag schreef de Dichter des Vaderlands, Ester Naomi Perquin, op verzoek van NRC bovenstaand gedicht.

Sinds 2000 is de laatste donderdag van januari Gedichtendag, de dag waarmee de Poëzieweek in Nederland en Vlaanderen begint. Dat betekent dat het daar wemelt van de poëzieactiviteiten tot en met 31 januari.

Doel van de Gedichtendag en de Poëzieweek is meer poëzie in het leven te brengen. Ook in het digitale - en kantoorleven. Zo is er via poezieweek.com onder meer ‘Out of office poetry’ en poëzie als ringtone te vinden. Op die site zijn alle Poëzieweek-activiteiten verzameld, van school tot podium. Thema dit jaar is ‘theater’ en de Vlaamse dichter/regisseur Peter Verhelst schreef het Poëziegeschenk. Verschillende poëzieprijzen worden uitgereikt deze week, zoals de VSB Poëzieprijs, het NK Poetry Slam en de Turing Gedichtenwedstrijd.